অমিতাভ কি বলিউড থেকে বিদায় নিচ্ছেন

বলিউড শাহেন শাহ অমিতাভ বচ্চন নতুন প্রজন্মের সঙ্গেও তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। তার প্রাণশক্তির কাছে যেন তরুণরাও হার মানে। বয়স তার কাছে শুধুই সংখ্যা মাত্র। এখনো যে কোনো চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেন তিনি। বড়পর্দার পাশাপাশি জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতির সৌজন্যে সেরা সঞ্চালকের তকমাও পেয়েছেন অমিতাভ। এ প্রজন্মের কাছে বিগ বি এক অনুপ্রেরণার নাম।

অমিতাভের আদর্শকে পাথেয় করে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় শোবিজে কাজ করতে আসা নতুনরা। অমিতাভও নতুনদের জন্য নিয়মিত ব্লগ-টুইটে বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করেন। কিন্তু শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) অমিতাভের একটি পোস্ট চোখে পড়তেই মন খারাপ তার ভক্ত-অনুরাগীদের। এটি দেখে সবাই মনে করছেন, তবে কি অভিনয়কে বিদায় জানাচ্ছেন বলিউড শাহেন শাহ! এ নিয়ে এখন তুমুল আলোচনা চলছে।

বলিউড মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন তার পোস্টে তিনটি শব্দ লিখেছেন, ‘টাইম টু গো’ যার বাংলা করলে হয় ‘বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে’। অমিতাভের এ পোস্ট ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় কাণ্ড। ভক্তদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। সত্যিই অভিনয় থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন না অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিলেন বিগ বি? সময় যত এগচ্ছে, কৌতূহল বাড়ছে ভক্তদের।

৭ ফেব্রুয়ারি রাত আটটার দিকে প্রথম টুইট শেয়ার করেন। যেখানে লেখা ছিল, ‘আমার মনে হচ্ছিল যাওয়ার সময় এসে গিয়েছে। আমাকে যেতেই হবে।’ এরপর ৯ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত, দুটো বেজে ১৫ মিনিটে ‘টাইম টু গো’ লিখতেই অনুরাগীরা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

