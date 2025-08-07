১৮ বছরের সংসার শেষ, এবার যে নায়িকার প্রেমে মজলেন ধানুশ

১৮ বছরের সংসার শেষ, এবার যে নায়িকার প্রেমে মজলেন ধানুশ
সুপারহিট ও তুমুল প্রশংসিত সিনেমা ‘সীতারামম’ এ অভিনয় করে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন অভিনেত্রী ম্রুনাল ঠাকুর। তার সাবলীল অভিনয়ের প্রশংসা চারদিকে। সম্প্রতি তিনি আলোচনায় এসেছেন ‘রঞ্জনা’খ্যাত দক্ষিণী তারকা ধানুশের সঙ্গে প্রেম করছেন, এই গুঞ্জনে।
অভিনেতা রজনীকান্তের কন্যা ও পরিচালক ঐশ্বরিয়াকে বিয়ে করেছিলেন ধানুশ। তাদের ১৮ বছরের দাম্পত্য শেষ হয় ২০২২ সালে। দুজনেই আলাদা হওয়ার ঘোষণা দিয়ে তাদের ডিভোর্সের খবর প্রকাশ করেন। এরপর থেকেই সিঙ্গেল জীবন কাটাচ্ছিলেন অভিনেতা। এবার তার নাম জড়ালো অভিনেত্রী ম্রুনালের সঙ্গে।
দুই তারকার প্রেমের গুঞ্জন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই গুঞ্জন নতুন মাত্রা পেল যখন ধানুশের দুই বড় বোনকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করলেন ম্রুনাল।
সম্প্রতি ম্রুনাল অভিনীত ‘সন অব সর্দার ২’ ছবির এক অনুষ্ঠানে ধানুশকে উপস্থিত দেখা যায়। এটি ছিল বেশ অপ্রত্যাশিত। এর পরপরই ম্রুনালের জন্মদিনের পার্টিতেও ধানুশের উপস্থিতি ঘিরে আলোচনায় ফের উঠে আসে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি।
সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তোলে তাদের একটি ভিডিও। সেখানে দু’জনকে হাত ধরে হাঁটতে দেখা যায়। ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় এবং অনুরাগীদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয় যে এটা কেবল বন্ধুত্ব নয়। সম্পর্কটা তার চেয়েও গভীর।
ই টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্রুনাল ঠাকুর সম্প্রতি ধানুশের দুই বড় বোন ডা. কার্তিকা কার্তিক ও বিমলা গীতাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন। বিশেষ কথা হলো, ওরাও তাকে ফিরতি ফলো করেছেন। ফলে মনে করা হচ্ছে, ম্রুনাল ইতোমধ্যেই ধানুশের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন।
এক সূত্রের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, ধানুশ ও ম্রুনাল বর্তমানে ডেট করছেন। খুব শিগগিরই তারা বিয়েও করতে যাচ্ছেন। সূত্রটি আরও জানায়, ‘তারা এখনই নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চান না। খুব নতুন সম্পর্ক এটা। তবে একসঙ্গে তাদের নিয়মিতই দেখা যাবে। বন্ধুরাও তাদের সম্পর্ক নিয়ে খুশি। কারণ মূল্যবোধ, চিন্তা ও পছন্দ-অপছন্দে তারা বেশ মিল খুঁজে পান।’
সীতারামম সিনেমার সাফল্যের পর ম্রুনালের দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যাত্রা শুরু হয়। তবে তিনি একসঙ্গে মুম্বাই ও হায়দরাবাদে কাজ করছেন। শোনা যাচ্ছে, এক দক্ষিণী ইভেন্টে প্রথম দেখা হয় ধানুশ ও ম্রুনালের। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব গাঢ় হতে থাকে।
এলআইএ/এএসএম