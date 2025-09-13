৫০০ কোটির ক্লাবে সুপারস্টার রজনীকান্ত
তামিল সুপারস্টার রজনীকান্তের সর্বশেষ ছবি ‘কুলি’ বিশ্বজুড়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। এখন পর্যন্ত সিনেমাটি প্রায় ৫০০ কোটি রুপি আয় নিশ্চিত করেছে। ছবিটি ১৪ আগস্ট মুক্তির পর থেকেই বেশ সাড়া ফেলে প্রেক্ষাগৃহে। ধীরে ধীরে বড় সংগ্রহের পথে হেঁটেছে তারকাবহুল সিনেমাটি।
ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, ছবিটির অভ্যন্তরীণ আয় প্রায় ৩২০ কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে।
বিদেশ থেকেও ছবিটি ভালো পারফরমেন্স করেছে। মিলেছে লাখ‑দু'লাখ ডলারের সমমুল্য অঙ্ক। যা এর গ্লোবাল সংগ্রহকে শক্তিশালী করেছে।
দীর্ঘ সপ্তাহ ধরে চলচ্চিত্রটি ফুলহাউজ শো ধরে রাখে। যদিও চতুর্থ সপ্তাহে কিছুটা ধীরগতি দেখা গেছে। তবুও ‘কুলি’ ছবির স্টারডম এবং প্রিমিয়াম টিকিট বিক্রির প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল এর আয় কমেনি। এটি তামিল ছবিগুলোর মধ্যে সময়ের সাথে সবচেয়ে দ্রুত ৫০০ কোটি রুপির ক্লাবে যোগ দেয়া ছবিগুলোর একটি।
পর্যালোচক ও দর্শকরা বলছেন, ছবির বাজেট ও অভিনেতা‑শিল্পীদের পারিশ্রমিক অনেক বেশি। তাই এর মুনাফা খুব বেশি হয়তো নয়। তবে ৫০০ কোটি রুপি আয়ের বিষয়টি ইতিবাচক। এটি বড় সাফল্যের প্রমাণ। অনেকের জন্য প্রেরণারও।
রজনীকান্ত ছাড়াও ‘কুলি’ সিনেমায় অভিনয়ের মুন্সিয়ানা ছড়িয়েছেন নাগার্জুনা, শ্রুতি হাসান, আমির খানের মতো তারকারা।
