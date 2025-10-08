জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনায় এবার পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতার

জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনায় এবার পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতার
ভারতের প্রখ্যাত গায়ক জুবিন গার্গ। গেল ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে তার। সেই মৃত্যুকে ঘিরে উঠেছে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ। সন্দেহের তীর অনেকের দিকে। আটকও হয়েছেন জুবিনের ম্যানেজার, সহশিল্পীসহ কয়েকজন। এবার এই ঘটনায় নতুন মোড় এসেছে।
গ্রেফতার করা হয়েছে প্রয়াত গায়কের জ্ঞাতিভাই এবং আসাম পুলিশ সার্ভিসের কর্মকর্তা সন্দীপন গার্গকে। অভিযোগ, মৃত্যুর সময় তিনিও ইয়ট পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, জুবিন গার্গ ১৯ সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবে অংশ নিতে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন। সেখানেই একটি দ্বীপের কাছে সাঁতার কাটার সময় তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। পার্টিতে উপস্থিত সন্দীপন গার্গকে কেন্দ্র করে তদন্তের চাপ বেড়ে যায়।
এ ঘটনায় ইতিমধ্যে গায়ক জুবিনের ব্যান্ডমেট শেখর জ্যোতি গোস্বামী, ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, ইভেন্ট অর্গানাইজার শ্যামকানু মহন্ত এবং সংগীতশিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্তকে আটক করা হয়েছিল।
আসাম ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) জানায়, সন্দীপন গার্গের গ্রেফতার মামলার তদন্তে নতুন দিক উন্মোচিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ মৃত্যুর সময় তার উপস্থিতি এবং পার্টির ঘটনা এখন তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।
এর মধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে আরও এক বিস্ফোরক তথ্য। জুবিনের মৃত্যুর আগে তার দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক কোটি রুপির লেনদেন হয়েছিল। সেটা নিয়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। চলছে গভীর তদন্তও।
জুবিন গার্গের মৃত্যু শুধু সংগীত জগৎ নয়, সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি অঙ্গনকেও শোকাহত করেছে। এবার এই নাটকীয় তদন্ত নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো সন্দীপন গার্গের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে।
এলআইএ/এএসএম