রজনীকান্তের সঙ্গে বিদ্যা বালান
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা বালান এবার পা রাখছেন দক্ষিণী সিনেমায়। দীর্ঘদিনের গুঞ্জনের পর এবার নিশ্চিত সূত্রে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্তের সঙ্গে একই পর্দায় দেখা যাবে তাকে।
ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নেলসন দিলীপকুমারের পরিচালনায় তৈরি হচ্ছে তামিল ছবি ‘জেলার ২’। এই ছবিতেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন বিদ্যা বালান। ছবিতে তাকে দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তীর বড় মেয়ের চরিত্রে। সেখানে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন মিঠুন।
সিনেমায় রজনীকান্তও থাকছেন একটি বিশেষ চরিত্রে। তবে রজনীকান্তের বিপরীতে বিদ্যা বালানকে দেখা যাবে কিনা, তা এখনই নিশ্চিত করা হয়নি। জানা গেছে, বর্তমানে চেন্নাইয়ে চলছে সিনেমার শুটিং। এরপর পরবর্তী অংশের কাজ হবে গোয়ায়। আগামী জানুয়ারিতে শুরু হবে পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ।
কেরালার মেয়ে বিদ্যা বালান এর আগেও টলিউড ও বলিউড- দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করেছেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে তার গভীর ভালোবাসা। তবে দক্ষিণের সিনেমায় এটাই হতে চলেছে তার পূর্ণাঙ্গ অভিষেক। এর আগে ২০১৯ সালে ‘নেরকোণ্ডা পারবাই’ ছবিতে তাকে ক্যামিও চরিত্রে দেখা গিয়েছিল।
সম্প্রতি দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে ‘জেলার ২’র টিম শুটিং ফ্লোরের একটি নেপথ্য দৃশ্য শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মুহূর্তেই ভাইরাল হয় সেই ভিডিও। তাতে ধরা পড়ে সিনেমার কিছু অ্যাকশন দৃশ্য ও শুটিং সেটের ঝলক।
