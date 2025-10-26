আমি কোনো দোষ দেখিনি সামিরার: ডন
বাংলা সিনেমার চিরচেনা মুখ সালমান শাহ- যার অকালমৃত্যু এখনো রহস্যে ঘেরা। মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরও এই নায়কের অপমৃত্যু মামলা ফের আলোচনায়। আত্মহত্যা না হত্যা- এই প্রশ্নেই ঘুরপাক খাচ্ছে তদন্ত ও জনমত।
সম্প্রতি মামলাটি হত্যা মামলায় রূপ নেওয়ায় আবারও সামনে এসেছে পুরোনো অনেক ঘটনা। এবার ভাইরাল হয়েছে অভিনেতা আশরাফুল হক ডনের এক সাক্ষাৎকার, যিনি এই মামলার ৪ নম্বর আসামি।
ডনের ওই সাক্ষাৎকারটি চার বছর আগে অভিনেতা শাহরিয়ার নাজিম জয়ের জনপ্রিয় টকশো ‘সেন্স অফ হিউমার’-এ প্রচারিত হয়েছিল। সেখানে সালমান শাহের মৃত্যু প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন তিনি।
সাক্ষাৎকারে জয় সরাসরি প্রশ্ন করেন— ‘সালমান ভাইয়ের আত্মহত্যার পেছনে কে দায়ী হতে পারেন- তার মা না স্ত্রী?’
উত্তরে ডন প্রথমে বলেন, ‘এটা ফ্যামিলিগত ব্যাপার।’ এরপর তিনি সালমান শাহের মানসিক অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করেন- ‘সালমান শাহ তার শেষ দিনগুলোতে পুরো মেন্টালি আপসেট আর ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলেন।’
তবে তিনি স্পষ্ট করেন, সালমানের স্ত্রী সামিরা হকের কোনো দোষ তিনি দেখেননি। ডনের ভাষায়, ‘সালমানের সঙ্গে তার স্ত্রীর যেমন প্রেম ছিল, এরকম প্রেম আমি কখনো দেখিনি। আমি কোনো দোষ দেখিনি সামিরার।’
এর আগে, পাঁচ বছর আগে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) দীর্ঘ তদন্ত শেষে জানায়— সালমান শাহ আত্মহত্যা করেছিলেন, হত্যা নয়। সেই সময় ডন জানিয়েছিলেন স্বস্তির কথা, ‘আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। অবশেষে কলিজার বন্ধুকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্ত হলাম।’
তবে এখন মামলাটি আবার হত্যা মামলা হিসেবে বিচারাধীন, আর সেই প্রেক্ষাপটে ডনের পুরোনো মন্তব্য ফের আলোচনার কেন্দ্রে।
মামলায় প্রধান আসামি সালমান শাহের সাবেক স্ত্রী সামিরা হক। অন্য আসামিরা হলেন প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুসি, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক, মেফিয়া বিউটি সেন্টারের রুবি, আবদুস সাত্তার, সাজু ও রেজভী আহমেদ ফরহাদ।
নতুন করে মামলার গতিপ্রকৃতি ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা, বিতর্ক ও জনমনে প্রশ্নের ঝড়। আর ডনের সেই পুরোনো বক্তব্য যেন আবারও নেড়ে দিয়েছে সালমান শাহর মৃত্যুর রহস্য।
