  2. বিনোদন

নতুন করে ভালোবাসা শুরু করা সাহসের ব্যাপার: শবনম ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
শবনম ফারিয়া। ছবি: সংগৃহীত

ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া তৃতীয়বারের মতো বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিকমাধ্যমে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। নেটিজেনদের নানা মন্তব্যের মাঝে এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিনি। এক আবেগঘন পোস্টে জানালেন, একটি সম্পর্ক ভাঙার পর আবার নতুন করে ভালোবাসা ও বিশ্বাস স্থাপন করা কোনো লজ্জার নয়, বরং বিশাল সাহসের ব্যাপার।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) ফেসবুকে দেওয়া ওই পোস্টে ফারিয়া লেখেন, ‘কেউই এই ভেবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না যে, একদিন এই সম্পর্কের ইতি ঘটবে। ভালোবাসা, ধৈর্য আর আশা নিয়ে আমরা সবাই চেষ্টা করি যেন সম্পর্কটা টিকে থাকে। আমরা যতই শক্তিশালী, শিক্ষিত বা সফল হই না কেন, মন চায় সম্পর্কটা আঁকড়ে ধরতে- যদি না সেখানে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা থাকে।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘যারা একাধিকবার বিয়ে করেছেন তারা তাদের অতীত নিয়ে গর্ব করেন না। একটা সম্পর্ক ভাঙার পর আবার নতুন করে ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আস্থা রাখা বিশাল সাহসের ব্যাপার। নতুন করে সম্পর্ক শুরু করার জন্য শক্তি লাগে, লজ্জা নয়।’

অনুরাগীদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে অভিনেত্রী লেখেন, ‘দয়া করে কাউকে বিচার করবেন না, গুজব ছড়াবেন না, কটু কথা বলবেন না। কারণ, আপনি জানেন না একজন মানুষ হাসিমুখে উঠে দাঁড়াতে কত কঠিন লড়াই করেছেন।’

শেষে নেটিজেনদের প্রতি বার্তা রেখে ফারিয়া লেখেন, ‘কথায় হোন কোমল, আচরণে রাখুন দয়া। কারণ জীবন কাউকেই ছাড় দেয় না। আগামীকাল কী অপেক্ষা করছে তা কেউ জানে না।’

সম্প্রতি তৃতীয়বারের মতো বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসলেও, ফারিয়া নতুন জীবনের শুরু নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছেন অনুরাগীদের উদ্দেশে।

এমএমএফ/এমএস

