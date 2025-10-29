  2. বিনোদন

‘সিরিয়াল কিসার’ তকমা নিয়ে যা বললেন ইমরান হাশমি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
‘সিরিয়াল কিসার’ তকমা নিয়ে যা বললেন ইমরান হাশমি
‘সিরিয়াল কিসার’ তকমা নিয়ে যা বললেন ইমরান হাশমি

বলিউড অভিনেতা ইমরান হাশমি। তাকে ভক্ত অনুরাগীরা সিরিয়াল কিসার হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। সম্প্রতি আরিয়ান খানের প্রথম ডিরেকশনাল সিরিজ ‘দ্য ব্য...ডস অফ বলিউড’ থেকে ভাইরাল হওয়া ‘কাহো না কাহো’ দৃশ্যেও তাকে সেভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেতা।

ওই ক্লিপটিতে দেখা যায় রাঘব জুযাল একজন ভক্ত হিসেবে ইমরানকে সেলিব্রেট করছেন। সেইসঙ্গে ২০০৪ সালের ‘মার্ডার’ ছবির জনপ্রিয় গানটি গাইছেন। এই নস্টালজিক মুহূর্তটি দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

আরও পড়ুন
আমি চুমু খেতে খেতে ক্লান্ত : ইমরান হাশমি
মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এলো ইমরানের ছেলে আয়ান

একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানে নিজের আসন্ন ছবি ‘হক’ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ইমরান এ দৃশ্য নিয়েও নিজের মন্তব্য জানিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘কিছুদিন আগে এই আলোচনা আরিয়ান এবং রেড চিলিজ টিমের সঙ্গে হয়েছিল। আমরা জানতাম এটা ভাইরাল হবে। কিন্তু এভাবে হবে, সেটা ভাবিনি। এটা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।’

‘এর আগে ফ্যানরা হয়তো নাম নিয়ে ডাকত বা অন্য একটি ইমেজ থাকত যা ‘S’ দিয়ে শুরু হত। আমি নাম নেব না, না হলে রাতভর আলোচনা চলবে’, যোগ করেন তিনি। ‘সিরিয়াল কিসার’ হিসেবে দীর্ঘদিনের লেবেল নিয়ে তিনি মজার ছলে বলেন, ‘এখন ডায়ালগের কথা হচ্ছে। তাই কোনো অভিযোগ নেই।’

ইমরান প্রকাশ করেন যে দর্শকরা এখন তার কাজকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। এটি তার জন্য আনন্দের। রাঘবও উল্লেখ করেছিলেন, দৃশ্যের জন্য সে নিজের ওপর কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং হৃদয় দিয়ে অভিনয় করেছেন। রাঘব বলেন, ‘আমি সত্যিই কাঁদতে শুরু করেছি এবং গান গেয়েছি। কমেডি করার চেষ্টা করলে অদ্ভুত হতো। কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে অভিনয় করেছি এবং আরবিতে গান গেয়েছি। এটি বেশ মজার দেখাবে।’

এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ

হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ

নাটক
একজনকে ভালোবেসে অন্যজনকে শরীর দেওয়া অন্যায় না : কাজল ও টুইঙ্কল

একজনকে ভালোবেসে অন্যজনকে শরীর দেওয়া অন্যায় না : কাজল ও টুইঙ্কল

বলিউড
আবারও শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ভারতের ইধিকা, নিচ্ছেন ৩৮ লাখ টাকা

আবারও শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ভারতের ইধিকা, নিচ্ছেন ৩৮ লাখ টাকা

বাংলা-মুভি