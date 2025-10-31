জন্মদিনের আগেই চমক, নতুন সিনেমার নাম ঘিরে ধোঁয়াশা শাহরুখের

জন্মদিনের আগেই চমক, নতুন সিনেমার নাম ঘিরে ধোঁয়াশা শাহরুখের
দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরতির পর ‘পাঠান’ দিয়ে বলিউডে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন শাহরুখ খান। এরপর ‘জওয়ান’ আর ‘ডানকি’-২০২৩ সালে একের পর এক তিনটি সিনেমা উপহার দিয়েছিলেন কিং খান। তবে প্রায় দুই বছর ধরে বক্স অফিসে দেখা যায়নি বাদশাহকে। দুদিন পরই তার জন্মদিন। তার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে আড্ডায় দিয়েছিলেন শাহরুখ। সেখানেই উঠে এসেছে তার আসছে নতুন সিনেমার বিষয়টিও।
সিদ্ধার্থ আনন্দের নির্মাণে শাহরুখের নতুন সিনেমাটি নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে। ধারণা করা হচ্ছে, সিনেমাটির নাম ‘কিং’, যেখানে তার সঙ্গে দেখা যাবে মেয়ে সুহানা খানকেও। তবে শাহরুখের সাম্প্রতিক এক মন্তব্যে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।
এক ভক্ত শাহরুখকে অনুরোধ করেন, তার পরবর্তী সিনেমা ‘কিং’র টিজারটি যেন ডিএম করে পাঠান। উত্তরে নায়ক মুচকি হেসে লেখেন, ‘শিরোনামটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি, আর তুমি এরই মধ্যে টিজার চাইছো!’ তার এই মন্তব্যে ভক্তদের মনে প্রশ্ন জেগেছে-তবে কি শেষ মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে সিনেমার নাম? অনেকে আবার অনুরোধ জানিয়েছেন, শাহরুখ যেন অন্তত ২ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে সিনেমাটির নাম ঘোষণা করেন।
আড্ডায় শাহরুখকে প্রশ্ন করা হয়, ছেলে আরিয়ান খানের নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ এবং মেয়ে সুহানার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন। উত্তরে কিং খান বলেন, ‘সেটে আমি তাদের সহকর্মী হিসেবে দেখি, তাদের ইনপুট ও পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি। আমি শুধু চাই, তাদের কঠোর পরিশ্রম সফল হোক।’ আর সুহানার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্নে শাহরুখের সংক্ষিপ্ত উত্তর, ‘আমার নিজের মতো মনে হয়।’
‘পাঠান’ ও ‘জওয়ান’-এর মধ্যে প্রিয় সিনেমা বাছাই করতে বললে শাহরুখ বলেন, ‘সব সময় আমার প্রিয় ছবি হলো যে ছবিটা এখনও মুক্তি পায়নি, মানে পরেরটা।’
Abhi Title toh announce kiya nahi officially….tum Teaser par kaise pahunch gaye!!! https://t.co/XzPbyCFbjY— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025
এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানে শাহরুখ তার নতুন সিনেমার নাম নিয়ে রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘আমি অনেক শিরোনাম ব্যবহার করেছি, এখন শিরোনাম শেষ হয়ে গেছে! এবার “কিং”-এ শাহরুখ খানের চরিত্রে অভিনয় করছেন শাহরুখ খান।’
সুপারস্টারের এই নতুন সিনেমায় অভিষেক বচ্চনেরও অভিনয় করার কথা রয়েছে। ভক্তদের আশা, শাহরুখের ৬০তম জন্মদিনে তার মুখে শোনা যাবে নতুন সিনেমা নাম এবং মুক্তির তারিখ সম্পর্কিত বড় কোনো ঘোষণা।
