জানা গেল সালমানের ১৫০ কোটি রুপি পারিশ্রমিকের আসল সত্য

প্রকাশিত: ০৮:৪৪ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
‘বিগ বস ১৯’-এ সালমান খান নাকি ১৫০ থেকে ২০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কেউ বলছেন, শো’তে পক্ষপাতিত্ব করেন তিনি। আবার কেউ দাবি করছেন, তার কানে ইয়ারপিসে ডায়লগ পাঠানো হয়! অবশেষে এসব গুঞ্জনের জবাব দিলেন অনুষ্ঠানের প্রযোজক ঋষি নেগি।

ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ঋষি বলেন, ‘সালমান খানের চুক্তিটা জিওহটস্টারের সঙ্গে। তাই সঠিক অঙ্কটা আমি জানি না। তবে যেটাই হোক, তিনি প্রতিটি টাকার যোগ্য। তিনি থাকলে আমি নিশ্চিন্তে শো চালাতে পারি।’

সঞ্চালক সালমান খানকে ঘিরে পক্ষপাতের অভিযোগ নিয়েও কথা বলেন প্রযোজক। ঋষির ভাষায়, ‘সালমান খুব মনোযোগী। তিনি নিজেই প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের ভিডিও দেখেন, বুঝে নেন কে ঠিক আর কে ভুল। তারপর নিজের মতামত দেন। দর্শকের প্রতিক্রিয়া ও আমাদের বিশ্লেষণ মিলিয়ে তিনি সাপ্তাহিক পর্ব সাজান।’

ইয়ারপিসে স্ক্রিপ্ট দেওয়া হয় এমন দাবিও খারিজ করেছেন ঋষি। তিনি বলেন, ‘তাকে দিয়ে কিছু বলানো অসম্ভব যা তিনি বিশ্বাস করেন না। সালমান নিজের অনুভূতি থেকেই কথা বলেন। তাই তার প্রতিক্রিয়া একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত।’

প্রযোজক আরও জানান, প্রতি মৌসুমের আগে সালমানের সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে শোয়ের ধরণ ও প্রচার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সালমান নিজেই সেই পরামর্শ দেন, যাতে অনুষ্ঠান আরও প্রাণবন্ত হয়।

উল্লেখ্য, ‘বিগ বস’-এর চতুর্থ মৌসুম থেকে এই শোয়ের সঞ্চালনা করছেন সালমান খান। কড়া ভাষা, রসবোধ আর আন্তরিকতায় ভর করে তিনি এখনো ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোর মুখ্য আকর্ষণ।

