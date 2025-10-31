পুষ্পার কাছ থেকে বাহুবলী কি সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে পারবে

পুষ্পার কাছ থেকে বাহুবলী কি সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে পারবে
ভারতের সিনেমা ইতিহাসে এক সময় সর্বাধিক আয়ের রেকর্ড ছিল ‘বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন’ ছবির। প্রায় আট বছর ধরে এই রেকর্ড অটুট ছিল। তবে গত বছর এই রেকর্ড ভেঙে দেয় আল্লু অর্জুন অভিনীত ‘পুষ্পা: দ্য রুল’। কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়।
আবারও পাল্টে যেতে পারে পরিস্থিতি। এই সপ্তাহে মহা আয়োজনে পুনরায় মুক্তি পাচ্ছে ‘বাহুবলী’।
‘পুষ্পা ২’ শেষ পর্যন্ত বক্স অফিসে আয় করেছে ১ হাজার ৩৭৪ কোটি রুপি। সেটি ছিল ‘বাহুবলী ২’-এর চেয়ে মাত্র ৩০ কোটি বেশি। অর্থাৎ ব্যবধানটা খুব বেশি নয়। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি পুনর্মুক্ত ছবি এর চেয়েও বেশি আয় করেছে। তার ওপর এই ছবিটি কিন্তু ‘বাহুবলী’। ইতিমধ্যেই ভারতের প্রেক্ষাগৃহে সপ্তাহান্তের আগেই ছবিটির প্রি-সেলস টিকিট বিক্রি হয়েছে ৬ কোটির বেশি রুপির। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র তেলেগু সংস্করণের জন্যই এই বিক্রি। আজ থেকেই যুক্ত হবে অন্যান্য ভাষার সংস্করণ। ফলে আয়টাও বেশ ফুলে উঠবে।
করোনা মহামারির পর তেলেগু সিনেমার বেশ কিছু পুরনো ছবি পুনরায় মুক্তি পেলেও সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল একদিনের প্রদর্শনী। কিন্তু ‘বাহুবলী’-এর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আলাদা হতে পারে। বিশেষত হিন্দি সংস্করণ ভালো ব্যবসা করলে এই পুনর্মুক্তি বিশাল অঙ্কের আয় করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে একটি জটিলতা আছে। এবার যে সংস্করণটি মুক্তি পাচ্ছে, সেটি কেবল ‘বাহুবলী ২’ নয়, বরং দুই পর্ব একত্র করে নতুনভাবে সম্পাদিত একটি বিশেষ সংস্করণ। তাই বক্স অফিসের আয় কোন অংশে গণনা হবে, সেটি এখনো নির্ধারিত হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, মোট আয়ের অর্ধেক প্রথম পর্বে ও অর্ধেক দ্বিতীয় পর্বে যুক্ত করা হবে।
আরেকটি লক্ষ্য থাকতে পারে ‘বাহুবলী’-এর সামনে। ভারতের সর্বকালের সর্বাধিক আয়কারী সিনেমা ‘দঙ্গল’-এর রেকর্ড ভাঙা। তবে সেই পথ মোটেও সহজ নয়। কারণ ‘দঙ্গল’ এখনো প্রায় ১৭০ কোটি রুপিতে এগিয়ে। এই ব্যবধান পেরোতে হলে ‘বাহুবলী’-কে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানসহ আন্তর্জাতিক বাজারে বড় ধরনের সাফল্য পেতে হবে।
