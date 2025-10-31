  2. বিনোদন

অস্ট্রেলিয়ায় কনসার্ট বন্ধের হুমকি

অমিতাভের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
অমিতাভের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ
অমিতাভ বচ্চন। ছবি: সংগৃহীত

অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করায় খলিস্তানপন্থী জঙ্গি সংগঠন ‘শিখস ফর জাস্টিস’র (এসএফজে) টার্গেটে পড়েছেন ভারতের জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ। তাকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দিয়েছে সংগঠনটি। এ ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অমিতাভ বচ্চনও খলিস্তানিদের সম্ভাব্য ‘পরবর্তী টার্গেট’ হতে পারেন।

সম্প্রতি টেলিভিশন অনুষ্ঠান ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’র এক পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন দিলজিৎ। সেখানে অমিতাভ বচ্চনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে দেখা যায় তাকে। সেই দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষুব্ধ হয় খলিস্তানপন্থী সংগঠন ‘এসএফজে’। তাদের দাবি, একজন শিখ হিসেবে অমিতাভের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দিলজিৎ পুরো শিখ সম্প্রদায়ের সম্মানহানি করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সংগঠনটি ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার ঘটনাও টেনে এনেছে। তাদের অভিযোগ, সে সময় অমিতাভ বচ্চন গণহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন। কারণ রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে কংগ্রেস সরকারের পাশে ছিলেন তিনি। এমনকি তখন কংগ্রেসের টিকিটে লোকসভা নির্বাচনেও প্রার্থী হয়ে জিতেছিলেন তিনি। যদিও পরে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান অমিদতাভ বচ্চন।

অমিতাভের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ

‘এসএফজে’র পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রধান এক বিবৃতিতে বলেন, ‘অমিতাভ বচ্চনের মন্তব্যের কারণে ১৯৮৪ সালে ৩০ হাজার শিখের প্রাণ গিয়েছিল। আজ তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ সেই শহিদদের অপমান করেছেন। তাই পয়লা নভেম্বর তার অস্ট্রেলিয়া কনসার্ট বন্ধ করা হোক।’

সংগঠনটির এই হুমকির পর থেকেই দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ ও অমিতাভ বচ্চনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর নজর এখন তাদের ওপর-যাতে কোনোভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে হামলার চেষ্টা না হয়। সূত্রের দাবি, পরিস্থিতি ঘিরে সতর্ক রয়েছে ভারতীয় নিরাপত্তা মহল।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নতুন সিনেমার জন্য যে কঠিন প্রস্তুতি নিচ্ছেন আফরান নিশো

নতুন সিনেমার জন্য যে কঠিন প্রস্তুতি নিচ্ছেন আফরান নিশো

ঢালিউড
জানা গেল সালমানের ১৫০ কোটি রুপি পারিশ্রমিকের আসল সত্য

জানা গেল সালমানের ১৫০ কোটি রুপি পারিশ্রমিকের আসল সত্য

বলিউড
পুষ্পার কাছ থেকে বাহুবলী কি সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে পারবে

পুষ্পার কাছ থেকে বাহুবলী কি সিংহাসন ফিরিয়ে নিতে পারবে

বলিউড