৬২ বছরের অভিনেতার সঙ্গে বিয়ের খবরে ভাইরাল শাহরুখের নায়িকা!

৬২ বছরের অভিনেতার সঙ্গে বিয়ের খবরে ভাইরাল শাহরুখের নায়িকা!
বলিউডে শুরু থেকেই তিনি ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক। শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনীত ‘পরদেশ’ ছবিতে নিজের মিষ্টি হাসি আর প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শকদের হৃদয় জয় করেছিলেন অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী। দীর্ঘদিন পর ফের আলোচনায় তিনি। তবে নতুন কোনো কাজের জন্য নয়, নতুন বিয়ের জন্য।
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। সেখানে ৬২ বছর বয়সী জনপ্রিয় অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্রার সঙ্গে কনের সাজে দেখা গেছে মহিমাকে। গোলাপি রঙের বিয়ের পোশাকে সজ্জিত মহিমা এবং গলায় মালা ঝুলিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সঞ্জয়। দুজনকে একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা যায় যা মুহূর্তেই নেটিজেনদের মধ্যে জল্পনা ছড়ায়। কৌতুহল ছড়িয়েছে, তারা কি সত্যিই বিয়ে করেছেন?
ভিডিওতে মহিমাকে বলতে শোনা যায়, ‘যদি আমার ফটোগ্রাফার বন্ধুরা বিয়েতে যোগ দিতে না পারেন, তাহলে যাওয়ার আগে অন্তত মিষ্টি খেয়ে যান।’ আর এতেই শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা।
তবে পরে জানা যায়, এটি বাস্তব বিয়ে নয় বরং তাদের আসন্ন সিনেমা ‘দুর্লভ প্রসাদ কি দুসরি শাদি’ এর প্রচারের অংশ। ছবিটিতে সঞ্জয় মিশ্রার দ্বিতীয় স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মহিমা। ১৬ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটির মোশন পোস্টার। সেটি নিয়েও ছিল ব্যাপক আগ্রহ।
অবশ্য বাস্তব জীবনেও মহিমা চৌধুরী কম নাটকীয় নন। ২০০৬ সালে ব্যবসায়ী ববি মুখার্জিকে বিয়ে করে এক কন্যা সন্তানের মা হন তিনি। ২০১৩ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। অন্যদিকে সঞ্জয় মিশ্রা প্রথম স্ত্রী রৌশনি আচর্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ২০০৯ সালে কিরণ মিশ্রাকে বিয়ে করেন। তাদের দুই কন্যা পাল ও লামহা।
