শাহরুখ খানের ৬০ বছর, শুভ জন্মদিন সুপারস্টার
আজ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের পাতায় ২ নভেম্বর। বলিউডের জন্য বিশেষ একটি দিন। ৬০ বছর আগের আজকের এই দিনে জন্মেছিলেন বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খান। তার নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রেমের রূপকথার নায়কের মুখ। তিন দশক ধরে ভারতীয় সিনেমা প্রেমীদের হৃদয় জয় করে রেখেছেন এই সুপারস্টার।
ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা, ঝলমলে স্টেজ শো থেকে আন্তর্জাতিক ফ্যান ক্লাব- শাহরুখের জাদু সবখানেই বিস্তার করেছে।
শাহরুখ খান ১৯৬৫ সালের ২ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশব এবং কিশোর বয়সজুড়ে অভিনয় ও নৃত্যের প্রতি আগ্রহ ছিল প্রকট। দিল্লির ‘ফৌজি’ এবং ‘সার্কাস’ নামের টেলিভিশন ধারাবাহিকে অভিনয় শুরু করেন তিনি। ১৯৯২ সালে রাজ কাওয়ার পরিচালিত ‘দিওয়ানা’ ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে। তারপর থেকে ধাপে ধাপে তিনি প্রেম, অ্যাকশন, কমেডি, ট্র্যাজেডি- সব ধরনের চরিত্রে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।
শাহরুখের ক্যারিয়ারটি মূলত প্রেম এবং আবেগের প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাজিগর, ডর, দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে, কুছ কুছ হোতা হ্যায়, দিল তো পাগল হ্যায়, দেবদাস, ভীর জারা ছবিগুলো তাকে প্রেমের রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে শুধু রোমান্স নয়, স্বদেশ, চাক দে! ইন্ডিয়া ছবিগুলোতেও তিনি সামাজিক ও দেশাত্মবোধক চরিত্রে দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছেন। ডন সিরিজ ও পাঠান, জওয়ান ছবিতে দেখিয়েছেন অ্যাকশনের মুন্সিয়ানা।
নায়িকা হিসেবে কাজল, মাধুরী দীক্ষিত, রানী মুখার্জি, জুহি চাওলারা ছিলেন শাহরুখের ক্যারিয়ার শুরুর দিকের সাফল্যের সঙ্গী। এছাড়াও তিনি জুটি বেঁধে সফল হয়েছেন শ্রীদেবী, রাভিনা ট্যান্ডন, মনীষা কৈরালা, মহিমা চৌধুরীদের সঙ্গে। পরবর্তী প্রজন্মে শাহরুখ বাজিমাত করেছেন দীপিকা পাডুকোন, ক্যাটরিনা কাইফ, আনুশকা শর্মাদের নায়ক হয়েও।
পরিচালকদের মধ্যে তিনি কাজ করেছেন যশ চোপড়া, মনি রত্নম, সঞ্জয়লীলা বানসালি, ফারাহ খান, করণ জোহর, সিদ্ধার্থ আনন্দ, রোহিত শেঠি, রাজকুমার হিরানী, অ্যাটলিদের সঙ্গে। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন শাহরুখ।
দিনে দিনে নিজেকে তিনি ভারতের গন্ডি পেরিয়ে গ্লোবাল স্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার স্টারডম আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়ার নানা দেশে ছড়িয়েছে বিশাল ফ্যানবেসের মাধ্যমে। প্রতি বছর জন্মদিনে হাজারো ভক্ত কলকাতা, মুম্বাই এবং বিদেশ থেকে তাকে দেখতে আসেন। তার ফ্যান ক্লাব থেকে নানা সামাজিক দায়িত্ব পালনে ক্যান্সার রোগী, বৃদ্ধাশ্রম ও বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের জন্য নিয়মিত চ্যারিটি ইভেন্ট আয়োজন করা হয় তার জন্মদিনকে ঘিরে।
নারীর প্রতি শাহরুখ খানের শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা অনন্য। এজন্য তার নারী ভক্তের সংখ্যা অগুনতি। কিশোরী থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা সবাই ভালোবাসেন এই অভিনেতাকে। মানেন আদর্শও।
ব্যক্তিজীবনে গৌরি খানকে ভালোবেসে বিয়ে করেছেন শাহরুখ। সেই সংসারে তিন সন্তান আরিয়ান, সুহানা ও আব্রামকে নিয়ে সুখেই কাটছে তার জীবন।
মানবিকতা, বিনয়, সততা এসব গুণ তাকে চলচ্চিত্রের বাইরেও মানুষের কাছে প্রিয় করেছে। তবে বিতর্কও এড়ায়নি। কখনো কখনো তার বক্তব্য বা কাজ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তিনি সবসময় আত্মবিশ্বাস, শ্রম, মেধার বিকাশ ঘটিয়ে এগিয়ে গেছেন। ৬০ বছরে এসেও সেই যাত্রা চলমান।
