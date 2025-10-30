ফাঁস হলো শাহরুখ খানের গোপন ছবি ও ভিডিও!
তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বলিউডে রাজত্ব করছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। তার সিনেমা মানেই দর্শকের উন্মাদনা, ভক্তদের হৃদয়ে ঢেউ। গেল কয়েকটি বছরে তিনি যেন আরও বেশি করে নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। তার ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’ সিনেমাগুলো বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। গড়েছে দারুণ সব রেকর্ড।
আবারও প্রস্তুত তিনি নতুন করে চমক দেখাতে। এবার তাকে দেখা যাবে ‘কিং’ সিনেমায়। শাহরুখের বহুল প্রতীক্ষিত এ ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনায় ভাসছেন অনুরাগীরা।
আরও পড়ুন
২০ বছর পর ভারত আসছেন পপ তারকা এনরিক, চান শাহরুখের সাক্ষাৎ
ত্রিশ বছর পরও অমর ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’
এর মধ্যেই মুম্বাইয়ে শুটিং ফ্লোর থেকে ফাঁস হয়েছে ছবির একটি দৃশ্য। সেই দৃশ্যে একেবারে নতুন হেয়ারস্টাইলে দেখা গেছে শাহরুখকে।
ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে আরো একটি ভিডিও। সেটিতে দেখা যায়, স্যুট পরে, হাতে তরবারি নিয়ে এক ব্যক্তি শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত। ভক্তরা একবাক্যে বলছেন, তিনি আর কেউ নন কিং খান নিজেই। ধারণা করা হচ্ছে, এটি ছবির একটি অ্যাকশন দৃশ্য।
শাহরুখ খানের ফাঁস হওয়া গোপন ছবি
ভিডিওটি প্রথমে পোস্ট করে শাহরুখ খানেরই একটি ফ্যান ক্লাব। ক্যাপশনে তারা লেখে ‘কিং ছবির অ্যাকশন দৃশ্যের ভিডিও ফাঁস! অনুমান করুন, কাকে দেখছেন?’
তবে ভিডিওটি সত্যি কি না, নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি তা নিয়ে চলছে বিতর্ক। এখনো পর্যন্ত শাহরুখ বা ছবির নির্মাতা কেউই মুখ খোলেননি এ বিষয়ে।
এখনও পর্যন্ত ‘কিং’-এর কোনো পোস্টার বা আনুষ্ঠানিক লুক প্রকাশ পায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, শাহরুখের জন্মদিন ২ নভেম্বরে হতে পারে ছবির প্রথম প্রচার অনুষ্ঠান।
সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় ‘কিং’ ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করবেন রানি মুখার্জি, দীপিকা পাড়ুকোন, অনিল কাপুর, অভিষেক বচ্চনের মতো তারকারা। এতে শাহরুখকন্যা সুহানাও থাকছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়।
এলআইএ/জেআইএম