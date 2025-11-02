শাহরুখের পোস্টারের নিচে দাঁড়িয়ে সেদিন কেঁদেছিলেন আয়ুষ্মান

শাহরুখের পোস্টারের নিচে দাঁড়িয়ে সেদিন কেঁদেছিলেন আয়ুষ্মান
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার নতুন ছবি ‘থাম্মা’। রাশমিকা মান্দানার বিপরীতে দারুণ ভালো যাচ্ছে সিনেমাটি বক্স অফিসে। ছবির প্রচারণায় বেশ ব্যস্ত সময় কাটছে এ অভিনেতার। সেই ধারাবাহিকতায় একটি সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন শাহরুখ খানকে নিয়ে। সেখানে তিনি দাবি করেন, শাহরুখ তার আদর্শ।
সেইসঙ্গে তিনি শেয়ার করেছেন তার জীবনের এক আবেগঘন মুহূর্ত। তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে শারুখ খান তার জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিলেন। ২০০৭ সালে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা দিনগুলোতে ঘটে যাওয়া সেই বিশেষ ঘটনা তার সিনেমায় ক্যারিয়ারের স্বপ্নকে আরও দৃঢ় করেছে বলে দাবি করেন তিনি।
আরও পড়ুন
শাহরুখ খানের অ্যাকশন লুকে চমক, টিজারেই কাঁপিয়ে দিলো ‘কিং’
প্রথম দিনেই ২৩ কোটি রুপি আয় করলো আয়ুষ্মান-রাশমিকার ‘থাম্মা’
অভিনেতা বলেন, ‘আমি চাইতাম যেন আমার ছবির পোস্টারও সেই জায়গায় থাকে যেখানে একসময় শাহরুখ খানের ‘ওম শান্তি ওম’ ছবির পোস্টার ছিল। তখন আমি ভাবতাম, কবে এমনটা ঘটবে? আদৌ কি ঘটবে?’
২০১২ সালে ‘ভিকি ডোনার’ ছবির মুক্তির সময় সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় আয়ুষ্মান খুরানার। তার ছবির পোস্টার রাখা হয়েছিল ‘ওম শান্তি ওম’ ছবির পোস্টারের জায়গায়। সেই পোস্টারের নিচে দাঁড়িয়ে আবেগে ভেসে যান। তিনি বলেন, ‘যখন ‘ভিকি ডোনার’ মুক্তি পেয়েছিল ঠিক সেই একই জায়গায় আমাদের ছবির পোস্টার লাগানো ছিল। আমি দাঁড়িয়ে কেবল কেঁদেছিলাম। ভাবছিলাম এটা কি সত্যিই সম্ভব? আমি সবসময়ই শাহরুখকে আদর্শ মেনে এগিয়েছি। তাকে যে কোনোভাবে স্পর্শ করতে পারা আমার কাছে অনেক বড় সাফল্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘শাহরুখ খান সবসময়ই আমার অনুপ্রেরণা। তার অভিনয় ও ব্যক্তিত্ব আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে।’
আয়ুষ্মান খুরানা তার জীবনের শুরুটা রেডিও ও টিভিতে অভিনয়ের মাধ্যমে করেছেন। বড় পর্দায় তার অভিষেক ঘটে ২০১২ সালে ‘ভিকি ডোনার’ ছবির মাধ্যমে। বর্তমানে চলছে তার ‘থাম্মা’। আগামী বছরে তার তিনটি ছবি মুক্তি পাবে। প্রথমে ‘পতি, পত্নী এবং সে ২’, তারপর ধর্মা প্রোডাকশনস এবং সিখ্যা এন্টারটেইনমেন্টের একটি ছবি এবং শেষমেষ মুক্তি পাবে সুরাজ বার্জত্যার পরিবারকেন্দ্রিক গল্পের একটি ছবি।
এলআইএ/এমএস