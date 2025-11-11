বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর গুঞ্জন
বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র মারা গেছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। দেশটির জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে তার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলেও অন্য বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম বলছে এমন দাবি গুজব।
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর গুজব বা এ নিয়ে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো থেকেই। মঙ্গলবারই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেশটির সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে ধর্মেন্দ্রর টিমের বরাত দিয়ে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। তবে এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় অভিনেতার ছেলে সানি দেওলের টিম এবং পরে মঙ্গলবার মেয়ে এশা দেওল তার মৃত্যুর গুজব উড়িয়ে দেন এবং জানান বর্ষীয়ান এ অভিনেতা সুস্থ হয়ে উঠছেন।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকালে ভারতসহ অন্য দেশগুলোর বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে শ্বাসজনিত জটিলতা নিয়ে ধর্মেন্দ্র ভর্তি হন মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। দেশটির সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে- বিষয়টি তাদের নিশ্চিত করেছেন ধর্মেন্দ্রর মেয়ে বলিউড অভিনেত্রী এশা দেওল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তার মেয়ে এশা দেওল লেখেন, মনে হচ্ছে মিডিয়া অতিরঞ্জিত এবং মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করছে। আমার বাবার অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল এবং তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সবার প্রতি আমাদের পারিবারিক গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ জানাই। বাবার দ্রুত সুস্থতার জন্য আপনাদের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।
এর আগে, তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্বয়ং দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নিজে এক এক্স পোস্টে দু:খ প্রকাশ করে লেখেন, বর্ষীয়ান আভিনেতা এবং সাবেক এমপি শ্রী ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে ব্যাথিত। তিনি এমন একজন ছিলেন যিনি নানা বিখ্যাত চরিত্রকে তার অতুলনীয় আকর্ষণ এবং ব্যক্তিত্বের দ্বারা জীবন্ত করে তুলেছেন। ভারতীয় সিনেমায় তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।
এএমএ/জেআইএম