বিয়ের আগে সানাকে কী সম্বোধন করতেন তার স্বামী

প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আনাস সাইদ ও সানা খান

বলিউডে যখন ধীরে ধীরে নিজের জায়গা পাকা করছিলেন সানা খান, ঠিক সেই সময়ই ধর্মের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলচ্চিত্র দুনিয়াকে বিদায় জানান তিনি। ‘বিগ বস’র সাবেক এই প্রতিযোগী ২০২০ সালের নভেম্বরে বিয়ে করেন মৌলবী মুফতি আনাস সাইদকে। বিয়ের পর সানার জীবনযাপনে আসা পরিবর্তন নিয়ে তখন কম আলোচনা হয়নি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সানা খান জানান, বিয়ের আগে তার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের শুরুটা ছিল একেবারেই ভিন্ন রকম। সেই সময় আনাস সইদ নাকি তাকে ‘বাজি’-অর্থাৎ ‘বোন; বলেই সম্বোধন করতেন। ধর্মীয় অনুশীলনের সূত্রেই দুজনের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

সানা বলেন, স্বামী পাশে থাকলে তিনি নিজের বুদ্ধি খাটান না, বরং তার সিদ্ধান্তকেই অন্ধভাবে মেনে চলেন। ধর্মই তাঁদের দুজনকে কাছাকাছি এনে দেয়। সানার নিষ্ঠাভরে ধর্মাচরণ, তারকাসুলভ বিলাসিতা ছেড়ে সাদামাঠা জীবনযাপন-এসবই নাকি গুজরাটের ব্যবসায়ী আনাস সইদকে ধীরে ধীরে মুগ্ধ করে।

অন্যদিকে, সানা জানান, তিনি তখন আনাস সইদকে ‘মৌলানাজি’ বলেই ডাকতেন। সেই সময় একেবারেই বুঝতে পারেননি, এই ধর্মগুরুই একদিন তার জীবনসঙ্গী হয়ে উঠবেন।

আনাস সাইদের কথায়, সানার প্রতি তার ভালোবাসা আরও গভীর হয় পরিবারের প্রতি তার মমত্ববোধ দেখে। বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে সংসারের দেখভাল-সবকিছুই সানা করতেন আন্তরিকতা আর ভালোবাসা দিয়ে। তখনই তিনি বুঝে যান, যাকে এতদিন ‘বোন’ বলে সম্বোধন করেছেন, তিনিই ভবিষ্যতে তার স্ত্রী হতে চলেছেন।

ধর্ম, বিশ্বাস আর সাধারণ জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সানা খান ও আনাস সাইদের এই ব্যতিক্রমী সম্পর্ক-যার শুরুটা হয়েছিল একেবারেই ‘বাজি’ সম্বোধন দিয়ে।

