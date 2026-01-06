ভবিষ্যতের ভাবনা জানালেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

ভবিষ্যতের ভাবনা জানালেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া
দীর্ঘ ক্যারিয়ারের উত্থান-পতন পেরিয়ে আজ নিজের জায়গা নিয়ে সন্তুষ্ট প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তাই ২০২৬ সালের শুরুতে এসে নিজের প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানালেন এই বলিউড-হলিউড তারকা। নতুন বছর নিয়ে ভাবনাও ভাগ করে নিলেন ‘দেশি গার্ল’।
আজ (৬ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেন প্রিয়াঙ্কা। সেখানে আকাশি রঙের বিকিনিতে সমুদ্রতটে হাঁটতে দেখা যায় এ নায়িকা। ভিডিওতে অভিনেত্রী জানান, এবার থেকে ক্যামেরার সামনে এসে আরও বেশি করে নিজের কথা বলবেন তিনি। প্রিয়াঙ্কার ভাষায়, ‘আমি নিজেকে বলেছিলাম-এই কাজটা আমি আরও ভালো করে করব।’
বালুকাবেলায় নিজের পায়ের ছাপ দেখিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘ওই দেখুন, ২০২৬ সালে আমার প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ। এটাকেই ভবিষ্যৎ বলে মনে হচ্ছে।’
এরপরই নিজের জীবনের বিভিন্ন দিক ফিরে দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অভিনেত্রী। পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সত্যিই ফিরে তাকাচ্ছিলাম-আমার পরিবার, আমার সুন্দর সুন্দর কিছু পদক্ষেপ। সবকিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এত দ্রুত এতটা পথ পেরিয়ে এসে টিকে থাকার পর আমরা অনেক সময় নিজেদের পিঠ চাপড়াতে ভুলে যাই। তাই আজ আমি নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াচ্ছি।’
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ছবি: সংগৃহীত
গোধূলিবেলায় ভিডিওটি ধারণ করা হয়। ক্যামেরা ঘুরিয়ে সূর্যাস্ত দেখিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘ওপারে সব সময় আলো থাকে। শুধু লেগে থাকতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে। তবে এখন আমি আমার বাড়ির দিকেই ফিরে যাচ্ছি।’
নতুন বছরের শুরুতে প্রিয়াঙ্কার এই আত্মপ্রত্যয়ী ও আবেগঘন বার্তা এরই মধ্যে ভক্তদের মন ছুঁয়ে গেছে।
