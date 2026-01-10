  2. বিনোদন

কেন সন্ধ্যা ছয়টার পর ফোন বন্ধ করে দেন রাম চরণ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
কেন সন্ধ্যা ছয়টার পর ফোন বন্ধ করে দেন রাম চরণ
রাম চরণ। ছবি: সংগৃহী

দক্ষিণী সুপারস্টার রাম চরণ মানেই পর্দায় দাপুটে উপস্থিতি, আর বাস্তব জীবনে শৃঙ্খলার অনন্য উদাহরণ। ‘আরআরআর’–এ দুর্দান্ত অভিনয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়ানো এই তারকা মনে করেন-সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বড় শক্তি নিয়ম মেনে চলা ও কঠোর পরিশ্রম।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাম চরণ জানান, কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনকে সমান গুরুত্ব দেন তিনি। তাই নিজের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখতেই সন্ধ্যা ছয়টার পর ফোন পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। অভিনেতার ভাষায়, সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ করতে তিনি প্রস্তুত, তবে তারপরে পরিবার ও নিজের সময়ের জন্য নিজেকে আলাদা রাখেন।

জীবনযাপনে যেমন শৃঙ্খলা, খাবারের ক্ষেত্রেও তেমনই সরলতা পছন্দ রাম চরণের। তার স্ত্রী উপাসনা জানান, দেশে হোক বা বিদেশে-রাতের খাবারে অভিনেতার প্রথম পছন্দ খিচুড়ি। আর দিনের শুরুটা করেন এক গ্লাস দুধ দিয়ে।

এদিকে নিজের নতুন সিনেমা ‘পেড্ডি’র প্রস্তুতিতেও ব্যস্ত রাম চরণ। এই সিনেমাতে তার বিপরীতে থাকছেন বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। মার্চ মাস থেকেই শুরু হবে শুটিং। দক্ষিণের এই তারকাকে এবার নতুন রূপে দেখার অপেক্ষায় ভক্তরা।

