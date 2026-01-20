জনপ্রিয়তায় বলিউডকে পেছনে ফেলেছে দক্ষিণী সিনেমা, শীর্ষ দশে কারা

জনপ্রিয়তায় বলিউডকে পেছনে ফেলেছে দক্ষিণী সিনেমা, শীর্ষ দশে কারা
জনপ্রিয়তার দৌড়ে বলিউডকে স্পষ্টভাবেই পেছনে ফেলেছে দক্ষিণী সিনেমা। দর্শক জরিপভিত্তিক সংস্থা ‘ওরম্যাক্স মিডিয়া’ প্রকাশ করেছে ডিসেম্বর ২০২৫ সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ১০ অভিনেত্রীর তালিকা। সেখানে চোখে পড়ার মতো বিষয়-শীর্ষ দশে জায়গা পেয়েছেন মাত্র দুজন বলিউড অভিনেত্রী, বাকি আটজনই দক্ষিণী সিনেমার তারকা।
তালিকার দশম স্থানে রয়েছেন শ্রীলীলা। কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে কাজ করার সুবাদে হিন্দি দর্শকদের মধ্যেও পরিচিত হয়ে উঠেছেন তিনি। এখনো বলিউডে আনুষ্ঠানিক অভিষেক না হলেও জনপ্রিয়তায় অনেক প্রতিষ্ঠিত নায়িকাকে পেছনে ফেলেছেন এই অভিনেত্রী।
নবম স্থানে আছেন ‘বাহুবলী’ খ্যাত অনুশকা শেঠি। দেবসেনা চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে সর্বভারতীয় পরিচিতি পাওয়া এই অভিনেত্রী দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণী সিনেমার শীর্ষ সারিতে অবস্থান করছেন।
সপ্তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় মুখ তৃষা। একাধিক হিন্দি সিনেমা ও মিউজিক ভিডিওতে কাজ করে উত্তর ভারতের দর্শকদের কাছেও পরিচিত হয়ে উঠেছেন তিনি। আর ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন কাজল আগরওয়াল। বিয়ে ও সন্তানের জন্মের পর কাজ কমলেও জনপ্রিয়তায় তার প্রভাব কমেনি।
পঞ্চম স্থানে আছেন ‘জওয়ান’ খ্যাত নয়নতারা। দক্ষিণী সিনেমার সবচেয়ে প্রভাবশালী অভিনেত্রীদের একজন হিসেবে তাকে ধরা হয়। ধারাবাহিক সাফল্য ও শক্তিশালী চরিত্রে অভিনয়ের কারণেই জনপ্রিয়তার তালিকায় তার অবস্থান দৃঢ়।
চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। কন্যা দুয়ার জন্মের পর সিনেমা থেকে কিছুটা বিরতিতে থাকলেও দর্শক জনপ্রিয়তায় এখনও শীর্ষ সারিতে রয়েছেন তিনি। সামনে শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ সিনেমায় দেখা যাবে এই অভিনেত্রীকে।
তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রাশমিকা মান্দানা। গত বছরটি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সময় হিসেবে ধরা হচ্ছে। একের পর এক ছবি ও অভিনয়ের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শকদের মন জয় করেছেন তিনি।
দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন বলিউড তারকা আলিয়া ভাট। সামনে ‘আলফা’ ও ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-দুটি বড় বাজেটের সিনেমায় দেখা যাবে তাকে, যা নিয়ে ভক্তদের প্রত্যাশা তুঙ্গে।
আর ডিসেম্বর ২০২৫-এর ‘ওরম্যাক্স মিডিয়া’ তালিকায় এক নম্বরে রয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। ব্যক্তিগত জীবন ও পেশাগত কাজ-দুদিক থেকেই আলোচনায় থাকা এই অভিনেত্রী জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে প্রমাণ করলেন, দর্শকদের ভালোবাসায় তিনি কতটা এগিয়ে।
সব মিলিয়ে ‘ওরম্যাক্স মিডিয়া’র এই তালিকা ফের একবার দেখিয়ে দিল-বর্তমান সময়ে জনপ্রিয়তার দৌড়ে দক্ষিণী সিনেমার প্রভাব কতটা শক্তিশালী, যেখানে বলিউডকেও পেছনে ফেলতে দ্বিধা করেননি দক্ষিণের তারকারা।
