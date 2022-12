দীপিকার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এবার বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মুম্বাইয়ের সাকিনাকা থানায়। ‘পাঠান’ সিনেমার ‘বেশরম রং’ গানে গেরুয়া বিকিনি পরেছেন অভিনেত্রী। এর প্রতিবাদে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই শনিবার (১৭ ডিসেম্বর) জানিয়েছে, অভিযোগে সিনোমর প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে একটি ফার্স্ট ইনফর্মেশন রিপোর্ট দায়ের করার অনুরোধ করা হয়েছে।

দীপিকা পাড়ুকোনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে এফআইআর করার অনুরোধ করা হয়েছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো এফআইআর দায়ের করা হয়নি এখনো।

Mumbai| A complaint has been submitted to Sakinaka Police over the saffron attire of actress Deepika Padukone in 'Besharam Rang' song of Pathaan movie. The complainant has demanded to register FIR against film's producer,director,actor&actress.



Police have yet to register an FIR