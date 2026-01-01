নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে জাগবে দেশ : জোভান

নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে জাগবে দেশ : জোভান
বর্তমান সময়ের বাংলা নাটকের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ফারহান আহমেদ জোভান। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয়ের আঙিনায় রাজত্ব ধরে রেখেছেন। ২০২৫ সালটি যেন জোভানের জন্য একটু বেশিই বিশেষ ছিল।
বছরজুড়ে বৈচিত্র্যময় চরিত্র, অসাধারণ অভিনয় এবং একের পর এক হিট নাটক উপহার দিয়ে তিনি এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করছেন। অভিনয়, বিনোদন অঙ্গন ও নতুন বছরের প্রত্যাশা নিয়ে সঙ্গে কথা বলেছেন জোভান।
তিনি দাবি করেন, নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে জাগবে দেশ। সেই সুন্দর স্বপ্নগুলো যেন পূরণ হয় সবার এমনটাই প্রত্যাশা এই তারকার।
নতুন বছরে আরও ভালো কাজ করতে চাই জানিয়ে জোভান বলেন, ‘এমন সব কাজে যুক্ত হতে চাই, যেন মানুষের মনে নিজের জায়গাটা ধরে রাখতে পারি। আমার কিছু পরিকল্পনা আছে। বছরজুড়ে এমন কিছু কাজ করতে চাই, যেগুলো মানুষের মনে দাগ কাটবে। সেই পরিকল্পনায় এগোনোর চেষ্টা করব। কাজ দিয়ে দর্শকদের ভালোবাসা ধরে রাখতে চাই।’
নতুন বছরে পরিবারকে সময় দিবে জানিয়ে জোভান বলেন, ‘ব্যস্ততায় পরিবারকে সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না। নতুন বছরে নিশ্চয় পরিবারকে প্রপারলি সময় দিতে পারব।’
বছরের শেষদিকে এসে তার জোভান অভিনীত ‘কোটিপতি’ নাটকটি রীতিমতো রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এস আর মজুমদারের পরিচালনায় এবং কেয়া পায়েলের বিপরীতে এই নাটকটি মুক্তির মাত্র কয়েক দিনেই কোটি ভিউয়ের মাইলফলক স্পর্শ করার পথে। কোটিপতি হয়েও মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের সংঘাত নিয়ে নির্মিত এই গল্পটি দর্শকদের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছে।
