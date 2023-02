ভোজপুরি গানের নৃত্যে মাতালেন কার্তিক আরিয়ান

এবার ভোজপুরি গানের নৃত্যে ভক্তদের মাতালেন বলিউডের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় নায়ক কার্তিক আরিয়ান। সম্প্রতি একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, এক আত্মীয়ের বিয়েতে ভোজপুরি গানে জমিয়ে নাচছেন কার্তিক আরিয়ান। তার পরনে ছিল জামা, পায়জামা ও ব্লেজার। বোনের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের ভোজপুরি গানের নাচ মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়।

কিছুদিন আগে বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে, পরিবারের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান দারুণভাবে উপভোগ করছেন কার্তিক আরিয়ান। তাকে দেখা যাচ্ছে ভোজপুরি গান ‘ললিপপ লাগেলু’ গানে নাচতে। অভিনেতাকে এমন রূপে দেখে ভক্তদের একাংশ যেমন প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, আবার তার সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত সিনেমা ‘শেহজাদা’ বক্স অফিসে খুব আলোচনায় না আসায়, কটাক্ষের শিকারও হতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, বলিউড তারকা কার্তিক আরিয়ান অভিনীত ‘শেহজাদা’ সিনেমাটি মূলত তেলেগু সিনেমা ‘আলা বৈকুণ্ঠপুরামুলু’ সিনেমা অফিশিয়াল হিন্দি রিমেক। যে সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন আল্লু অর্জুন। ‘শেহজাদা’ কার্তিক আরিয়ানের অন্য সিনেমাগুলোর মতো সাফল্য পায়নি বক্স অফিসে। তার অন্যান্য সিনেমা যেমন ‘ভুলভুলাইয়া-২’ মুক্তি পেয়েছিল গত বছর। সিনেমাটি দারুণ ব্যবসা করে। খুব সময়ের মধ্যেই ১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ‘শেহজাদা’ দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলতে পারেনি।

KA spotted at a cousins wedding in Jabalpur... doing some zabardast moves to the cult Bhojpuri song Lollypop Lagelu #KartikAaryan pic.twitter.com/aLP7l1DIcY