মা হচ্ছেন অভিনেত্রী স্বরা

কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হচ্ছে অভিনেত্রী স্বরা ভাস্বরকে নিয়ে। টুইটারে ছড়িয়ে পড়েছে তিনি মা হতে যাচ্ছেন। অভিনেত্রী নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সুখবর জানিয়েছেন। গোলাপী গাউনে স্বরা, খয়েরি শার্টে ফাহাদ, নদীর ধারে বসে রয়েছেন দুজনে।

সেখানে স্বরা আলিঙ্গনবদ্ধ, হাওয়ায় উড়ছে ফাহাদের চুল। ছবিতে মা হওয়া চিহ্ন স্পষ্ট অভিনেত্রীর। ক্যাপশনে লেখেন, কিছু সময় আমাদের সব প্রার্থনার উত্তর যেন একটাই হয়। ভাগ্যবান, উত্তেজিত, এক নতুন পৃথিবীতে পা দিতে চলেছি আমরা। সঙ্গে অভিনেত্রী হ্যাশট্যাগ জুড়ে দেন ফ্যামিলি,নতুন সদস্য, অক্টোবর বেবি।

অভিনেত্রী স্বরা মা হচ্ছেন এ খবরে প্রকাশ্যে আসতেই শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দেন তার তার অনুরাগী ও সতীর্থরা। সমাজবাজী পার্টির যুবনেতা ফাহাদ আহমেদের সঙ্গে ১৬ ফেব্রুয়ারি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর।

Sometimes all your prayers are answered all together! Blessed, grateful, excited (and clueless! ) as we step into a whole new world! @FahadZirarAhmad #comingsoon #Family #Newarrival #gratitude #OctoberBaby pic.twitter.com/Zfa5atSGRk