প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখলেন গান গাইলেন ধ্বনি ভানুশালী

ভারতজুড়ে এখন উৎসবের হাওয়া বইছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ মেতে উঠছে দুর্গোৎসবের আনন্দে। অন্যদিকে নবরাত্রিরও এসেছে। এ উৎসবের আবহে দেশবাসীর জন্য বিশেষ উপহার নিয়ে এলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

উৎসব উপলক্ষ্যে দেশটির প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখলেন গান। শুধু তা-ই নয় সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ঘোষণা দিলেন তার ‘নবরাত্রি স্পেশ্যাল’ গানের কথা। এটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।

বেশ কয়েক বছর আগেই নবরাত্রি উপলক্ষ্যে ‘গরবো’ শিরোনামে একটি গান লিখেছিলেন মোদি। তবে সেই বিষয় এতদিন কেউই বিশেষ জানতেন না। আজ সেই গানই সংবাদ শিরোনামে এসেছে।

আজই (১৪ অক্টোবর) ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে গানটি। মোদির কথায় কণ্ঠ দিয়েছেন ধ্বনি ভানুশালী। উৎসবের মৌসুমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে এ গান। মুক্তির মাত্র ২ ঘণ্টায় এ গানের ভিউজ ছাড়িয়ে যায় ১৮৯ হাজার এবং অবশ্যই সেই সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

মিউজিক লেবেল ‘জাস্ট মিউজিক’-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, “এই প্রথমবার, এক এবং শুধুমাত্র একজনই, নরেন্দ্র মোদীর লেখা গান, ‘গরবো’র হাত ধরে আমরা গুজরাটের চোখ ধাঁধানো নবরাত্রির সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হব তনিষ্ক বাগচি ও ধ্বনি ভানুশালীর সুরের জাদুতে, যার পরিচালনায় নাদিম শাহ্!” গান শুনে মনে হতেই পারে ডান্ডিয়া হাতে সুরে তালে পা মেলাতে। নির্মাতাদের দাবি এটি এ বছরের ‘নবরাত্রি অ্যান্থেম’ হতে যাচ্ছে।

Thank you @dhvanivinod, Tanishk Bagchi and the team of @Jjust_Music for this lovely rendition of a Garba I had penned years ago! It does bring back many memories. I have not written for many years now but I did manage to write a new Garba over the last few days, which I will… https://t.co/WAALGzAfnc