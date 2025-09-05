  2. বিনোদন

ভয় বাড়াতে ঢাকায় ‘দ্য কনজ্যুরিং’

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৪ এএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভয় বাড়াতে ঢাকায় ‘দ্য কনজ্যুরিং’

হরর সিনেমা পছন্দ করেন যারা, তাদের জন্য সুখবর। প্রায় চার বছর পর আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ সিনেমা-সিরিজের নতুন কিস্তি ‘লাস্ট রাইটস।’ শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। একই দিনে ঢাকায়ও দেখা যাবে ছবিটি। স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষক সিনেমা ফ্রাঞ্চাইজির নবম কিস্তি ‘দ্য কনজ্যুরিং: লাস্ট রাইটস।’

মাইকেল শ্যাভস পরিচালিত ছবিটিতে অভিনয় করেছেন প্যাট্রিক উইলসন এবং ভেরা ফার্মিগা, যারা প্যারানরমাল ঘটনার তদন্তকারী, লেখক এড এবং লরেন ওয়ারেন হিসেবে তাদের ভূমিকায় দেখা যাবে। থাকবেন মিয়া টমলিনসন এবং বেন হার্ডিও। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জেমস ওয়্যান।

ভয় বাড়াতে ঢাকায় ‘দ্য কনজ্যুরিং’

২০২১ সালের জুনে ‘দ্য কনজুরিং: দ্য ডেভিল মেড মি ডু ইট’ মুক্তির আগে পরিচালক মাইকেল শ্যাভস এম্পায়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘দ্য কনজুরিং’ সিরিজের ভবিষ্যত পর্বের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘আশা করি এই ছবি ওয়্যারেনদের জন্য এই নতুন অধ্যায়টি খুলে দেবে। ছবিটি কোথায় গিয়ে পৌঁছায় সেটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।’ নতুন পর্বে প্যাট্রিক উইলসন এবং ভেরা ফার্মিগাও ফিরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

২০২২ সালের অক্টোবরে, দ্য হলিউড রিপোর্টার জানিয়েছিল কনজ্যুরিংয়ের চতুর্থ পর্বের চিত্রনাট্য লিখবেন ডেভিড লেসলি জনসন-ম্যাকগেল্ড্রিক। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ‘দ্য নান’ মুক্তির আগে শ্যাভস বলেছিলেন স্ক্রিপ্টের কাজ চলছে। এটি হতে যাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ গল্প। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে শ্যাভসকে আবারও পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। একই বছরের সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করা হয়, ইয়ান গোল্ডবার্গ এবং রিচার্ড নাইং জনসন-ম্যাকগোল্ডব্রিকের একটি মৌলিক গল্পের খসড়া লেখা শেষ।

ভয় বাড়াতে ঢাকায় ‘দ্য কনজ্যুরিং’

আরও পড়ুন:

এই পর্বটি ১৯৮৬ সালে স্মার্ল পরিবারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া আলৌকিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। গল্পে দেখা যায়, পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট পিটস্টনের স্মার্লদের বাড়িতে হানা দেয় একাধিক শয়তান। তারা অনুভব করে অদ্ভুত গন্ধ, বিপজ্জনক আওয়াজ, কালো ছায়া, শিকার হয় শারীরিক আঘাতসহ নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনার।

এমআই/আরএমডি/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কেন হারমোনিয়াম ফেলে পালিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন

কেন হারমোনিয়াম ফেলে পালিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন

গান
আবারও নিবিড় পরিচর্যায় ফরিদা পারভীন

আবারও নিবিড় পরিচর্যায় ফরিদা পারভীন

গান
অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, আমরা স্বামী-স্ত্রী

অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, আমরা স্বামী-স্ত্রী

মঞ্চ-নাটক