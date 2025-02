অটো চালাচ্ছেন সালমান

সালমান খান বলিউড ও দক্ষিণী চলচ্চিত্রের পর এবার হলিউডও মাতাতে যাচ্ছেন। তার হলিউডে অভিষেকের কথা কয়েকদিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। এবার সালমানের শুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া একটি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে সোশ্যাল দুনিয়ায়। এটি দেখে অনুরাগীরাই প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কি বলিউড ছেড়ে এবার হলিউডের পর্দায় অটোচালক রূপে ধরা দিচ্ছেন সালমান।

সালমান খান বর্তমানে দুবাইয়ে সেই হলিউড সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত। আর সেই সিনেমার সেট থেকেই ফাঁস হয়েছে ভাইজানের একের পর এক হলিউড স্টাইলের লুক। নতুন ভিডিওতে বলিউড সুপারস্টারকে অটোচালকের পোশাকে দেখা গেছে। পরনে তার খাকি রঙের শার্ট। ভিতরে সাদামাটা চেকশার্ট। আর ঘাড়ে রাখা অটোচালকদের মতো রুমাল। সেটে দাঁড়িয়ে অটো চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে দেখা গেল সালমানকে। পাশেই দাঁড়ানো সঞ্জয় দত্তের পরনে স্যুট। তিনিও এ হলিউড সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন।

হলিউডের কোন সিনেমায় দেখা যাবে সালমানকে- এমন প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই অনুরাগীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। জানা গেল, ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আর্জেন্টিনার সিনেমা ‘সেভেন ডগস’র হলিউড রিমেক তৈরি হচ্ছে। যে সিনেমার পরিচালনা করেছিলেন রড্রিগো গুয়েরার। আর সেই থ্রিলারধর্মী সিনেমাতেই বিশেষ চরিত্রে থাকছেন বলিউড সুপারস্টার সালমান। দুবাইতে পুরোদমে চলছে শুটিং।

Bhai and Baba are in Saudi Arabia to shoot cameo for a Hollywood movie ... #Salmankhan #Sanjaydutt #Sikandar pic.twitter.com/ZoTZ6mNae4