যে কারণে হিরো আমলকে তালাক দিতে বাধ্য হলেন রিয়া মনি

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
কোরআন ছুঁয়েও প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলেন হিরো আলম। শুধু তাই নয়, একদিকে আত্মহত্যা করার নাটক করে রিয়া মনিকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়েছেন অন্যদিকে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। এসব কারণেই হিরো আলমকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান রিয়া মনি।

হিরো আলমের তৃতীয় স্ত্রী রিয়া। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) তিনি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে জানান, হিরো আলমকে তালাক দিয়েছেন। আইনি সব কার্যক্রম শেষ করেছেন এ প্রসঙ্গে।

আজ দুপুরে ফেসবুকে পোস্ট এক পোস্ট দেন রিয়া মনি। সেখানে তিনি লেখেন, ‘পবিত্র কোরআন নিয়ে মিথ্যা কথা বলা হিরো আলমের নিত্যদিনের কাজ। আত্মহত্যা করার নাটক করে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ যায় ইতির কাছে কিছুক্ষণ যায় মিথিলার কাছে। আশা করি কোনো স্ত্রী এসব মেনে নেবে না। তাই হিরো আলম কে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হলাম।’

তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি হিরো আলমকে ডিভোর্স দিয়েছি। কয়েকদিনের মধ্যেই সে কাগজ পেয়ে যাবে।’

এসময় তিনি ম্যাক্স অভির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিয়ে বলেন, অভির সঙ্গে কোনো অনৈতিক সম্পর্ক নেই। ভালো বন্ধুত্ব আছে। তার ভাষ্য, ‘ডিভোর্স চূড়ান্ত হতে তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। এরপর যদি ম্যাক্স অভিকে উপযুক্ত মনে হয় তবে বিয়ে করতেও পারি। সে আমার ভালো বন্ধু।’

এর আগে আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম নিজের সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে রিয়া মনিকে দেখা যায় বন্ধু ম্যাক্স অভির সঙ্গে। হিরো আলমের দাবি, ম্যাক্স অভির সঙ্গে পরকীয় করছেন রিয়া মনি। তাকে না বলে অভির সঙ্গে কক্সবাজারে গোপন অভিসারেও গেছেন তিনি।

হিরো আলম বলেন, ‘অনেকবার ক্ষমা করেছি রিয়া মনিকে। মেয়ের মাথায় কোরআন রেখে শপথ করে বলেছিল ম্যাক্স অভির সঙ্গে আর কোনদিন কথা বলবে না। সে কথা রাখেনি। তার কথা মেনে আমি বগুড়ায় বাড়ি রং করতে গিয়েছি। সেদিন রাতে সে ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজার গিয়েছে। আমার ফোন ধরে না। আমাকে ব্লক লিস্টে রেখেছে। অন্য ফোন দিয়ে ভিডিও কল দিলে ধরে না। সবকিছুই প্রমাণসহ কথা বলতে চাই।’

রিয়া মনির সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে অনেকদিন ধরেই হতাশায় মগ্ন হিরো আলম। হতাশ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন। তখন সবাইকে চমকে দিয়ে হিরো আলমের পাশে দাঁড়ান রিয়া মনি। তার যত্ন নেন এবং সুস্থ করে তোলেন। যখন সবকিছু ঠিক হওয়ার পথে তখনই আবার ছন্দপতন এই আলোচিত জুটির।

