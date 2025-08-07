নামিক-প্রণালির ‘কুমকুম ভাগ্য’ বন্ধ হওয়ার গুঞ্জনে ক্ষেপেছেন ভক্তরা

নামিক-প্রণালির ‘কুমকুম ভাগ্য’ বন্ধ হওয়ার গুঞ্জনে ক্ষেপেছেন ভক্তরা
ভারতীয় টিভি চ্যানেল জি টিভির জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘কুমকুম ভাগ্য’। একতা কাপুর প্রযোজিত নাটকটির প্রথম প্রচারে আসে সেই ২০১৪ সালে। এরপর তুমুল জনপ্রিয়তা নিয়ে এটি প্রচার হচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে নাটকটির প্রচার নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। এমন গুঞ্জনে মুষড়ে পড়েছেন এর নিয়মিত দর্শক-ভক্তরা।
বিশেষ করে নাটকের নতুন জুটি নামিক পল ও প্রণালী রাঠোরের রসায়ন দর্শকদের যখন হৃদয়ে ঝড় তুলেছে তখন নাটকটির থেমে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না দর্শক। দুই তারকার ভক্তরা তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এটি যেন না বন্ধ হয় সেই দাবিতে।
গত ৫ আগস্ট প্রায় ২৫ হাজার বার হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে নির্মাতাদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, ‘কুমকুম ভাগ্য’ নাটকের শিবাংশ ও প্রার্থনা জুটির ভালোবাসার গল্পটা যেন এভাবে শেষ না হয়।
ভক্তরা বলছেন, বহুদিন পর ছোট পর্দায় এমন একটি জুটি এসেছে যাদের রসায়ন উইশফুল প্রেমকাহিনির মতো।অনেকটা কল্পনার মতো সুন্দর, কিন্তু এর অনুভূতি অসাধারণ। সংলাপ, দৃশ্যায়ণ ও শিল্পীদের অভিব্যক্তি খুব সহজেই হৃদয়ে দাগ কাটে।
নামিক পল মাত্র কিছুদিনেই দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। আর প্রণালী রাঠোরও তার চরিত্রে প্রাণ ঢেলে দিয়ে অভিনয় করেছেন।
বর্তমানে ধারাবাহিকটিতে দেখানো হচ্ছে, প্রার্থনা প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিবাংশকে বাঁচাতে। এমন সময় শোনা যাচ্ছে, শো বন্ধ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্মাতারা। সেকারণেই ভক্তরা মেনে নিতে পারছেন না বিষয়টি। ভক্তদের প্রশ্ন, এভাবে কি একটি প্রেমের গল্প শেষ হতে পারে? তারা চাইছেন, কমপক্ষে আরও তিন মাস ধারাবাহিকটি চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। কেউ কেউ পরবর্তী গল্প কি হবে সেই কাহিনিও সাজিয়ে দিয়েছেন নির্মাতাদের জন্য।
ভক্তদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা, এই জুটির ভবিষ্যৎ সন্তান পর্যন্ত দেখতে চান তারা।
তাদের মতে, যদি শেষ করতেই হয়, তবে একটি সম্পূর্ণ ভালোবাসার গল্প দেখিয়ে শেষ করা হোক। সেখানে ভুল বোঝাবুঝি নয়, থাকবে ভালোবাসা ও মিলনের গল্প।
‘কুমকুম ভাগ্য’ শুরু হয়েছিল প্রজ্ঞা ও অভিষেকের প্রেমগল্প দিয়ে। যা টানা পাঁচ বছর দর্শকদের মন জয় করেছিল। পরে প্রজন্মের পরিবর্তনে আসেন মুগ্ধা চপেকার, কৃষ্ণ কউল, পূজা ব্যানার্জিরা। কিন্তু এখন প্রাশিভ দর্শকদের কল্পনা ও আবেগের কেন্দ্রে।
অভিনেতা নামিক পল আগে একাধিক ধারাবাহিকে কাজ করলেও ‘কুমকুম ভাগ্য’ নাটকের শিবাংশ চরিত্রে তিনি বিশেষভাবে আলোচিত। আর অভিনেত্রী প্রণালী ‘ইয়ে রিশতা কেয়া কেহলাতা হ্যায়’–এ অক্ষরার চরিত্রে জনপ্রিয়তা পান। কিন্তু তার পরবর্তী কাজগুলো সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। ‘কুমকুম ভাগ্য’ নাটকটি তার জন্য নতুন সুযোগ হয়ে এসেছে। এখানে প্রার্থনা চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন তিনি।
