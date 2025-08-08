৪ কোটির সিনেমার ৫০ কোটি আয়, কী আছে ‘সু ফ্রম সো’-তে

৪ কোটির সিনেমার ৫০ কোটি আয়, কী আছে ‘সু ফ্রম সো’-তে
প্রচার ছাড়া মুক্তি পেয়েছিল। তেমন কোনো বড় তারকাও নেই। বাজেট মাত্র ৪ কোটি। অথচ সেই সিনেমাই এখন ভারতের সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবি। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি! কথা হচ্ছে কন্নড় ভাষার সিনেমা ‘সু ফ্রম সো’ নিয়ে।
২৫ জুলাই মুক্তি পাওয়া এই হরর-কমেডি সিনেমাটি এখন কেবল কর্নাটক নয়, ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও। এমনকি আন্তর্জাতিক বাজারেও ভালো সাড়া ফেলেছে সিনেমাটি। মুক্তির মাত্র ১২ দিনের মাথায় ছবিটির আয় ছুঁয়েছে ৫০ কোটি রুপি! যা বাজেটের তুলনায় আয়ের হিসেবে ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা হিসেবে নাম লিখিয়েছে।
‘সু ফ্রম সো’-এর গল্প শুরু হয় কর্নাটকের উপকূলীয় এক ছোট্ট গ্রাম মার্লুকে ঘিরে। গ্রামের সাধারণ জীবন, হাসি-কান্না, রুটিন চলাফেরা নিয়ে মজারভাবে এগোয় কাহিনি। হঠাৎ গুজব ছড়ায়, অশোকা নামের এক যুবককে নাকি ভূতে ধরেছে। ভূতের নাম সুলোচনা। ভয় আর বিভ্রান্তিতে দিন কাটতে থাকে পুরো গ্রামের।
এই বাস্তবধর্মী ও আবেগঘন গল্প দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে দ্রুত। সিনেমাটির পরিচালক জেপি থুমিনাড, যিনি নিজেই অশোকা চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। এটি তার প্রথম সিনেমা। আর প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করলেন তিনি!
পরিচালক জানিয়েছেন, গ্রামে বড় হওয়ায় তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই চিত্রনাট্যের জন্ম। তিনি বলেন, ‘আমি গল্পটা ২৬ বার রিভিশন করেছি। প্রতিবার কিছু না কিছু পরিবর্তন করেছি, যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হই।’
প্রথম দিন সিনেমাটি মাত্র ৭৮ লাখ রুপি আয় করেছিল। তখনও কেউ ভাবেনি এই সিনেমা ইতিহাস গড়বে। পরিস্থিতি বদলে যায় দ্বিতীয় দিনে। সেদিন সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে ২ কোটি ১৭ লাখ রুপি তুলে নেয়। তৃতীয় দিনে আরও বেড়ে আয় পৌঁছে যায় ৩.৫ কোটি রুপির ঘরে। সেই ধারাবাহিকতায় বুধবার, ৬ আগস্ট পর্যন্ত সিনেমাটির মোট আয় ৫০ কোটিরও বেশি।
বেড়ে চলেছে সিনেমাটির শো-ও। শুধু বেঙ্গালুরুতেই সিনেমাটির শো বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ থেকে ৬৭০টি! এমন বিস্ফোরক সাড়া সচরাচর দেখা যায় না। কর্নাটকে ঝড় তোলার পর, মালয়ালম ডাব এসেছে কেরালায়, তেলুগু ভার্সন চলছে হায়দরাবাদে। আজ ৭ আগস্ট থেকে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে বিদেশেও।
প্রযোজক রাজ বি শেঠি জানালেন, সিনেমাটির হিন্দি রিমেকের জন্য প্রস্তাবও এসেছে। তবে নিজস্ব সংস্কৃতিতে ভরপুর এই গল্প হিন্দি ভাষায় কতটা মানাবে, তা নিয়ে ভাবছেন তিনি।
এলআইএ/জিকেএস