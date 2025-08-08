  2. বিনোদন

শান্তা পালকে আমি চিনি না: নির্মাতা রাজিব বিশ্বাস

ধৃমল দত্ত
ধৃমল দত্ত ধৃমল দত্ত , পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি কলকাতা
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
শান্তা পালকে আমি চিনি না: নির্মাতা রাজিব বিশ্বাস
শান্তা পাল ও রাজিব বিশ্বাস

গত ২৮ জুলাই কলকাতার বিক্রমগড়ের একটি ফ্ল্যাট থেকে বাংলাদেশি অভিনেত্রী ও মডেল সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় শান্তা পালকে।

এরপর থেকে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বাংলাদেশি অভিনেত্রী শান্তা পাল দাবি করে তার সঙ্গে কলকাতার টালিউডের অনেক পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এরপরেই শান্তা পাল অভিযোগ করে, জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জির সাবেক স্বামী পরিচালক রাজীব বিশ্বাসের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। রাজীব বিশ্বাস টালিউডের অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। এমনকি তাকে হোটেলে দেখা করতে বলেছিল পরিচালক রাজীব বিশ্বাস।

যদিও এই বিষয়ে পরিচালক রাজীব বিশ্বাস জানিয়েছেন, আমি শুনেছি। শান্তা পাল নামের এক নারী বলেছেন আমি নাকি তাকে হোটেলে ডেকেছি। কিন্তু ওই নারীকে আমি চিনি না। ২০২২ সালে বাংলাদেশের প্রথম কাজ করতে গিয়েছিলাম আমি। ওর দাবি ২০১৯ সালে আমি ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলেছি। এটা ঠিক না।

আরও পড়ুন:

রাজীব বিশ্বাস আরও বলেন, আমার নামে অনেক ভুয়া প্রোফাইল রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যে কারণে অনেকেই মনে করেন আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। কি করে যে কেউ ভুল ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে সেটাই বুঝতে পারি না।

ডিডি/এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কনসার্টের অশ্লীল গান বিটিভিতে প্রচার, যা বললেন আসিফ

কনসার্টের অশ্লীল গান বিটিভিতে প্রচার, যা বললেন আসিফ

গান
১৮ টাকায় দেখা যাবে শাকিবের ‘তাণ্ডব’ ও তারকাবহুল ‘উৎসব’

১৮ টাকায় দেখা যাবে শাকিবের ‘তাণ্ডব’ ও তারকাবহুল ‘উৎসব’

ঢালিউড
মালদ্বীপ গেলেন আসিফ

মালদ্বীপ গেলেন আসিফ

মিউজিক-ভিডিও