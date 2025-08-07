১৮ টাকায় দেখা যাবে শাকিবের ‘তাণ্ডব’ ও তারকাবহুল ‘উৎসব’

১৮ টাকায় দেখা যাবে শাকিবের ‘তাণ্ডব’ ও তারকাবহুল ‘উৎসব’
ডিজিটাল বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ করতে ওটিটি প্লাটফর্ম চরকি নিয়ে এসেছে দারুণ এক অফার! রবি গ্রাহকরা মাত্র ১৮ টাকায় দেখতে পারবেন দুটি আলোচিত বাংলাদেশি সিনেমা শাকিব খান অভিনীত ‘তাণ্ডব’ এবং তারকাবহুল ছবি ‘উৎসব’।
‘এক টিকিটে ২ ছবি’- এই চমকপ্রদ স্লোগানে অফারটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।
চাইলেই মাই রবি অ্যাপ, রিচার্জ, বিকাশ, নগদ বা USSD কোড ব্যবহার করে সহজে এই মুভি প্যাক কেনা যাবে। সাবস্ক্রিপশনটি ৩০ দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। ফলে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে দর্শক তার সুবিধামতো সময় বেছে নিয়ে সিনেমা দুটি উপভোগ করতে পারবেন।
চরকির সিইও রেদওয়ান রনি জানান, ‘‘উৎসব’ ও ‘তাণ্ডব’ হলে দর্শকদের উচ্ছ্বাস কুড়িয়েছে। তবে জেলা শহর ও মফস্বলের অনেকে ছবিটি দেখার সুযোগ পাননি। রবি-চরকি একসঙ্গে কাজ করে এবার সেই দর্শকদের হাতের মুঠোয় দুটি সিনেমাকে পৌঁছে দিচ্ছে।’
রায়হান রাফী পরিচালিত ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সাবিলা নূরসহ আরও অনেকে। এদিকে তানিম নূর পরিচালিত ‘উৎসব’ সিনেমার মধ্য দিয়ে অনেকদিন পর পারিবারিক গল্পের একটি সিনেমা দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলেছে। এতে জাহিদ হাসান, মাহফুজ আহমেদ, আফসানা মিমি, জয়া আহসান, চঞ্চল চৌধুরী, অপি করিম, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সাদিয়া আয়মানসহ একঝাঁক তারকা অভিনয় করেছেন।
এলআইএ/জিকেএস