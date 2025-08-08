  2. বিনোদন

দেশটা এক অনন্য শত্রুর দেশ: খায়রুল বাসার

প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
খায়রুল বাসার। ছবি: অভিনেতার ফেসবুক থেকে নেওয়া

বর্তমান সময়ের দর্শকপ্রিয় অভিনেতা খায়রুল বাসার সময় সচেতন মানুষ। তিনি তার চারপাশের প্রত্যাহিক ঘটনা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই সঙ্গে দেশ নিয়েও তার ভাবনা প্রবল।

সমাজ, দেশ ও তার কাজের অঙ্গনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খায়রুল বাসার মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি করেন। প্রায়ই তার লেখাগুলো প্রশংসিত হয়। এবার তিনি দেশের মানুষ ও রাজনীতির এক কঠিন বাস্তবতার কথা তুলে ধরলেন তার লেখায়।

আজ (৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ছয়টার দিকে খায়রুল বাসার ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। এতে তিনি দেশের বর্তমান কিছু ঘটনা নিয়ে হতাশ হয়ে লিখেছেন, ‘এই দেশটা এক অনন্য শত্রুর দেশ!’

দেশের মানুষের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ অভিনেতা লেখেন, ‘দলের বিপক্ষে দল, মানুষের বিপক্ষে মানুষ! এই দলের শত্রু ওই দল, ওই দলের শত্রু এই দল। তাদের কাজ জনগণকে জনগণের শত্রু করে তোলা। আমরা তাদের পেছনে নাচি মরি কাটাকাটি করি! দলাদলি করে মরেন আপনাকে নিয়ে রাজনীতি হবে হুঁশিয়ারি হবে! রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে কিছুই ঠিক হবে না!’

খায়রুল বাসার আরও লেখেন, ‘দলের বাইরে সাধারণ পেশাজীবি মানুষ বা একজন ডাক্তার, একজন শিক্ষক, একজন সাংবাদিক হিসেবে মরেন- আপনাকে নিয়ে কারো হুঁশিয়ারি নাই! কেউ বলে না মানুষ মরছে, এভাবে মানুষ মারা চলবে না’

সবশেষে এ অভিনেতা একটি কবিতার এক লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যঙ্গ করে লেখেন, ‘এমন দেশটি কোথাও খোঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল বাটপারের তীর্থভূমি আমার জন্মভূমি।’

মূকাভিনেতা থেকে অল্প সময়েই ছোটপর্দার প্রিয় মুখে পরিণত হয়েছেন খায়রুল বাসার। ২০১৭ সাল থেকে টুকটাক অভিনয় দিয়ে শুরু। সময়ের স্রোতে হয়ে উঠেছেন তারকা। নাটক ও ওয়েব কন্টেন্ট করে আলোচনায় আসেন তিনি। আশফাক নিপুণের জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘মহানগর’ এবং মিজানুর রহমান আরিয়ানের ‘নেটওয়ার্কের বাইরে’ তাকে এনে দিয়েছে আলাদা রকমের জনপ্রিয়তা।

তবে গল্প ও চরিত্রের প্রতি আলাদা মনযোগী তিনি। মনযোগ তার সিনেমার প্রতিও। নিজেই বহুবার জানিয়েছেন, সিনেমায় নিয়মিত হতে চান খায়রুল বাসার। কাজ করেছেন তিনি গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালিত ‘কাজল রেখা’ সিনেমায়।

