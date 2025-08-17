  2. বিনোদন

বয়স নিয়ে কটাক্ষ করায় চটে গেলেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
বয়স নিয়ে কটাক্ষ করায় চটে গেলেন শাহরুখ
শাহরুখ খান। ছবি: সংগৃহীত

অপছন্দের কোনো ঘটনা ঘটলে মাঝে মধ্যে ক্ষেপে যান বলিউড কিং খান শাহরুখ। ‘বয়স হয়েছে, এবার অবসর নেওয়া উচিত’ এমন মন্তব্য শুনে এবার চটেছেন এ সুপার স্টার।

বিশ্বজুড়ে অনুরাগী ছড়িয়ে রয়েছে শাহরুখ খানের। শুধু অভিনয় নয়। তার ব্যক্তিত্বেও মুগ্ধ তারা। কিং খানের ছবি দেখে কয়েক প্রজন্ম প্রেমের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। অসংখ্য সফল সিনেমা তার ক্যারিয়ারের ঝুলিতে। সম্প্রতি ‘জওয়ান’ সিনেমার জন্য ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র মঞ্চেও সম্মানিত হয়েছেন এ অভিনেতা। কিন্তু এর মধ্যেই বয়স নিয়ে কটাক্ষের শিকার হয়েছেন তিনি।

বয়স নিয়ে কটাক্ষ করায় চটে গেলেন শাহরুখশাহরুখ খান। ছবি: সংগৃহীত

অনুরাগীর পাশাপাশি রয়েছে তার নিন্দুকও। এমনই একজন নিন্দুক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শাহরুখের উদ্দেশে লেখেন, ‘ভাই আপনার বয়স হয়েছে। অবসর নিয়ে নিন। অন্য বাচ্চাদের এবার এগিয়ে আসতে দিন।’ সাধারণত নিন্দুকদের কথায় খুব একটা আমলে না এ অভিনেতা। কিন্তু এই দিন নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারেননি তিনি। শাহরুখ জবাবে বলেছেন, ‘ভাই তোর প্রশ্নের শিশুসুলভ ভাব যে দিন চলে যাবে, তখন কিছু ভাল প্রশ্ন করিস। ততদিন অস্থায়ী অবসর নিয়ে নে প্লিজ।’

শাহরুখ ও নিন্দুকের এ কথোপকথন সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তারা অনেকেই শাহরুখের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। অনুরাগীদের মতে, এই বয়সেও শাহরুখ যা করে দেখাচ্ছেন, তা অনেক যুবকের পক্ষেও অসম্ভব।

‘জিরো’ সিনেমায় খর্বকায় ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ। মুখ থুবড়ে পড়েছিল সেই সিনেমা। তারপর দীর্ঘ বিরতি নিয়েছিলেন কিং খান। অবশেষে ২০২৩ সালে ‘পাঠান’ সিনেমায় তার প্রত্যাবর্তন। আবারও অনুরাগীদের উন্মাদনার সাক্ষী হয়েছিলেন তিনি। সেই বছরই মুক্তি পায় ‘জওয়ান’। সেই সিনেমা ছাপিয়ে যায় ‘পাঠান’র সাফল্যও। সিনেমায় শাহরুখের লড়াইয়ের দৃশ্য, অভিনয় ও সংলাপ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

এমএমএফ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।