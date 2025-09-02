সরকার-প্রধানদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যা বললেন ফারুকী
ভবিষ্যতে যারা সরকার প্রধান হবেন, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন চলচ্চিত্রকার ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে ফেসবুকে আজ এক পোস্টে তিনি এ পরামর্শ দেন।
ফারুকী লিখেছেন, “‘পিলখানা: থার্টি সিক্স আওয়ারস অব বিট্রেয়াল’ ডকুমেন্টারিটা গাড়িতে বসে বসে আবার দেখছিলাম। শুরুর দিকে জেনারেল শাকিলের সাথে হাসিনার কনভারসেশন শুনলে গা হিম হয়ে আসে। এরচেয়ে বড় কোনো বিট্রেয়াল কি হতে পারে? আমার জানা নাই। র্যাব পাঠাচ্ছি, হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি বলে কাউকে তো পাঠালোই না, বরং আয়োজন করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলো ৫৭ জন অফিসারকে। এই বেঈমানির পেছনে কি সেনাবাহিনীর প্রতি তার প্যাথলোজিক্যাল হেইট্রেড কাজ করেছে? এসব দেখে আমার মনে হয়, ভবিষ্যতের হেড অব দি গভর্নমেন্ট যিনিই হবেন, তার মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।”
ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে একগুচ্ছ তথ্যচিত্র। তারই একটি ‘থার্টি সিক্স আওয়ার্স অব বিট্রেয়াল’। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজধানীর পিলখানায় সংঘটিত হয় বিডিআর হত্যাকাণ্ড। মর্মান্তিক এ হত্যাকাণ্ড উঠে এসেছে ‘থার্টি সিক্স আওয়ার্স অব বিট্রেয়াল’ তথ্যচিত্রে।
গতকাল (১ সেপ্টেম্বর) সোমবার তথ্যচিত্রটি অবমুক্ত হয়। এতে যুক্ত করা হয়েছে বেশ কয়েক জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার, পুরাতন ভিডিও ফুটেজ ও স্থিরচিত্র। সাক্ষাৎকার দিয়েছেন র্যাব-২-এর সাবেক অধিনায়ক লে. কর্নেল (অব.) শামসুজ্জামান খান, বিডিআর হত্যাকান্ডের তদন্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ক ক্যাপ্টেন (অব.) ড. খান সুবায়েল বিন রফিক, সাবেক র্যাব কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন (অব.) রেজাউল করিম রেজা প্রমুখ।
আরএমডি