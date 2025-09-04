  2. বিনোদন

সাবিনা ইয়াসমিনের জন্মদিনে শাকিব খানের শুভেচ্ছা বার্তা

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলা গানের কিংবদন্তিসম সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের জন্মদিন আজ (৪ সেপ্টেম্বর)। দেশে-বিদেশে তার অনুরাগীর বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া আজ যেন সাবিনা ইয়াসমিনময়। বরেণ্য এ শিল্পীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। আজ বিকেলে তার ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন।

এতে শাকিব খান লিখেছেন, ‘অদ্ভুত এক মায়া আছে তার কণ্ঠে যা ছুঁয়ে যায় ভোরের আলোতেও, আবার রাতের নিস্তব্ধতাতেও। কখনো পুরোনো দিনের সিনেমার গানে, কখনো রেডিওর আড়ালে, কিংবা আমাদের জীবনের অনুরণনে- তবুও হৃদয়ে অমলিন এক নাম, সাবিনা ইয়াসমিন।’

শাকিব আরও লিখেছেন, ‘প্রজন্ম বদলেছে, সময়ের পালাবদল ঘটেছে, প্রযুক্তি এনেছে নতুন যুগ। কিন্তু তার কণ্ঠের আবেদন আজও সমান জনপ্রিয়, সমান প্রাসঙ্গিক। ৫০ বছর আগের গাওয়া তার কোনো গান শুনলেও আজও মন ছুঁয়ে যায়, হৃদয় শীতল হয়ে ওঠে।

গানের এই কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমিন ম্যাডামের জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সুস্থ থাকুন, দীর্ঘায়ু হন- এ কামনাই করি।’

