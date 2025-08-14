শাকিব খানের জন্য মরতে যাচ্ছেন মিষ্টি জান্নাত!
চিত্রনায়িকা মিষ্টি জান্নাত সম্প্রতি বাবা হারিয়ে গভীর শোকে ভেঙে পড়েছেন। গত ৩০ জুলাই বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি সামাজিক মাধ্যমে দিচ্ছেন একের পর এক আবেগঘন পোস্ট। কিন্তু সেই পোস্ট নিয়েই শুরু হয়েছে গুঞ্জন। অনেকে দাবি করছেন, নায়িকা নাকি তার প্রিয় নায়ক শাকিব খানের কারণে কষ্ট পাচ্ছেন! এক অনুরাগী তার এক পোস্টে কমেন্ট করেছেন, শাকিবের জন্য বেদনায় মরতে যাচ্ছেন মিষ্টি।
বুধবার রাতে ফেসবুকে দীর্ঘ স্ট্যাটাসে এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নায়িকা। শাকিব খানের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘আমার বাবা আজ ১৪ দিন হলো নেই। আমি আমার বাবা-মায়ের রাজকন্যা, কোনো আপন ভাইবোন নেই। এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারছি না। অথচ কিছু মানুষ বলছে, আমি নাকি শাকিব খানের জন্য সুইসাইড করতে যাচ্ছি!’
মিষ্টি জানান, বাবার মৃত্যুর পর শাকিব খানসহ মিডিয়ার অনেক তারকা, পরিচালক, প্রযোজক, শিল্পী ও সাংবাদিক তার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে, কারও মেসেজের উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই।
তিনি আরও লেখেন, ‘আমাকে নিয়ে ফালতু কমেন্ট, নিউজ, ব্লগ করা বন্ধ করুন। মিডিয়ার সবার সাথেই আমার ভালো সম্পর্ক আছে। কিছু মানুষ আমাকে দেখতে পারে না, কারণ আমি তাদের চেয়ে বেশি সুন্দর, যোগ্য ও মানসম্পন্ন। তাই তারা টাকা বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মানুষ লাগায়। এসবের প্রমাণ রেখেছি।’
স্ট্যাটাসের শেষাংশে বাবার প্রতি ভালোবাসা ও শোকের কথা জানিয়ে মিষ্টি লিখেন, ‘আপনাদের কি বাবা-মা নেই তারা না থাকলে বুঝবেন পৃথিবী কত কঠিন। বাবা থাকাকালীন বুঝিনি, বাবা-মা থাকলে সব কিছু এমনিতেই হয়ে যায়। এখন বুঝতে পারছি।’
এদিকে অনেকদিন হয় নতুন কোনো সিনেমাতে দেখা যায়নি মিষ্টি জান্নাতকে।
এলআইএ/জিকেএস