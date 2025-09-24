আমাদেরও অনেক ভুল আছে, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত

আমাদেরও অনেক ভুল আছে, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত
শুটিংয়ে ফিরেছেন অভিনেত্রী ইয়ামিন হক ববি। গতকাল (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) ১ নম্বর ফ্লোরে পরিচালক বদিউল আলম খোকনের ‘তছনছ’ সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নেন তিনি। শুটিংয়ের ফাঁকে গ্রিনরুমে সিনেমা, ইন্ডাস্ট্রি ও বক্তিগত নানান বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেন জাগো নিউজের সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মইনুল ইসলাম।
জাগো নিউজ: অনেকদিন পর আপনাকে শুটিং ফ্লোরে দেখা গেল। কোথায় ছিলেন?
ইয়ামিন হক ববি: অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম। বছরে মিনিমাম দুবার যেতে হয়। আমার ফ্যামিলি সেখানে থাকে। দেখা করতে তাই যেতেই হয়। বাংলাদেশে আমি একাই থাকি। পরিবারের সবাই সেখানে থাকে বলে অনেকবার বুঝিয়েছে, আমিও যেন চলে যাই। কিন্তু আমি দেশকে মিস করি। এত ঝামেলা, এত কিছু, তবুও মিস করি। এই যে যানজট, এত উল্টাপাল্টা জিনিস শুনি, তারপরও কেন যেন দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি টান অনুভব করি। এই যে আমাদের এফডিসি, কাজ ও সবকিছু হয়তো এখন একটু কম, একটা অস্থিরতা যাচ্ছে … ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। আমি পজিটিভ মানুষ, তাই দেশকে মিস করি, চলে আসি।
জাগো নিউজ: আপনার নতুন সিনেমাটি নিয়ে একটু বলুন। চরিত্রটি কেমন?
ইয়ামিন হক ববি: খোকন ভাইয়ের সিনেমা মানেই আসলে বিগ অ্যারেঞ্জমেন্টের সিনেমা। এখানে আমিও ডাবল। আমার এখানে দ্বৈত চরিত্র। খুবই ইন্টারেস্টিং ওয়েতে তিনি ক্যারেক্টার দুটোকে দেখাচ্ছেন, খুব সুন্দর … হলে গিয়ে মানুষ এনজয় করবে, মানে পিওর এন্টারটেইনমেন্ট যেটাকে বলে আর কি।
জাগো নিউজ: সিনেমার নাম ‘তছনছ’, অ্যাকশন আছে বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে কি লিড রোলে দেখা যাবে?
ইয়ামিন হক ববি: এতকিছু বলা যাবে না। নিষেধ আছে (হাসি)। বাট আমার চরিত্র দুটো একেবারে ভিন্ন রকম দুটো চরিত্র। একজন ইস্ট, একজন ওয়েস্ট। দুজন বোন, কিন্তু দুজন দুই রকমের।
জাগো নিউজ: অনেকেই বলছেন কাজ নেই। সেখানে আপনি একের পর এক কাজ করেই যাচ্ছেন। আসলেই কি কাজ নেই নাকি কেবল হাতে গোনা কয়েকজন কাজ করছেন?
ইয়ামিন হক ববি: আসলে যেমন চলছে, এর থেকে ভালো চলা উচিত। আমি তো ১২ বছর ধরে আছি। সবার অভিজ্ঞতা বলতে পারবো না। আমি একটা ছোট মানুষ, ধরতে গেলে, ইন্ডাস্ট্রির এ রকম সিচুয়েশন দেখে আমার যদি খারাপ লাগে, যারা বিশ-ত্রিশ বছর ধরে কাজ করছেন, তাদের তো আরো বেশি খারাপ লাগে। আমাদের অনেক ভুল আছে। আমরা ভুল করি, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আবার কাজটাকেও প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমি সবসময় মনে করি, কাজের বাইরে সবসময় যেটা হয়, নিজেদের নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে যাই। মানে ইন্ডাস্ট্রির থেকে অন্য চিন্তা বেশি হয় বা ইগো প্রবলেম চলে আসে। একদম সেলফ সেন্ট্রেড হয়ে গেলে একটু সমস্যা হয়ে যায়।
জাগো নিউজ: আপনার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটি তেমন সাড়া পায়নি। আপনি কী মনে করেন, এর পেছনে কারণ কী ছিল?
ইয়ামিন হক ববি: আমার মনে হয় এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি। সুন্দর একটা গল্প ছিল, ছবিটার বিহাইন্ডে যারা ছিল, সবাই কষ্ট করেছি। একজন দুজন মানুষের জন্য আসলে ছবিটা প্রপারলি মানুষের কাছে উপস্থাপন করা যায়নি, দুঃখজনক। কিন্তু ছবিটা ভালো ছিল, ছবিটার মেরিট ছিল। এ রকম হতেই পারে। আমি তো আরও কিছু কাজ করেছি যেগুলো আসলে ওভাবে সাড়া ফেলেনি। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমার ম্যাক্সিমাম কাজ মানুষ পছন্দ করেছে। এ জন্যই আমাকে এখনও মানুষ পছন্দ করে, ভালোবাসে। আমি এখনো কাজ করার জন্য ইন্সপায়ারড হই।
জাগো নিউজ: একে একে দেশের অনেক হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা জানার পর খারাপ লেগেছে আপনার?
ইয়ামিন হক ববি: আমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি, তখনও অনেক বেশি হল ছিল না, ২০০-২৫০টা হল ছিল। তার আগে আমরা শুনেছি ১৪০০ হল ছিল। আরও বেশি ছিল হয়তো। সো, কম হলের সময়ই আমার এন্ট্রি সিনেমায়। তারপরও, তখন মানুষ যেভাবে সিনেমা দেখতো, বিশেষ করে ঈদের সময়, অন্য সময়ও ছিল। এখন সিনেপ্লেক্স হচ্ছে, আরও বেশি হওয়া উচিত।
জাগো নিউজ: এ নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামাচ্ছে না। আপনার কি মনে হয় না ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে অবহেলা করা হচ্ছে?
ইয়ামিন হক ববি: আমার মনে হয়, নেগলেক্ট বলবো না, মানে কেন যেন বাইপাস হয়ে যায়। এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাবার মতো সেরকম কেউ থাকে না শেষপর্যন্ত। অথচ একটু বাজেট দিয়ে প্রপারলি ইন্ডাস্ট্রিকে দাঁড় করানো যায়। খুব যে চেষ্টা করতে হবে বা অনেক কিছু লাগবে তা নয়। অনেক বড় বাজেট দিয়ে অনেক কিছু করা হয়, ভালো ফল পাওয়া যায় না – এটাই আমার কষ্ট লাগে। আমার মনে হয়, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত ততটা পায় না।
জাগো নিউজ: শাকিব খানের সঙ্গে কয়েকটি সিনেমায় কাজ করেছিলেন। আপনাদের জুটির ব্যাপারে দর্শকদের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। আপনাদের আর দেখা গেল না। কেন?
ইয়ামিন হক ববি: আমি আসলে কখনো এভাবে কাজ করতে চাইনি যে, আরেকজনের নামের সাথে শুধু আমার নামটা যুক্ত থাকবে। আমার নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না। ছোট্ট একটা জায়গা থাকুক, বাট আমার জায়গা থাকুক। শাকিবের সাথে কাজ করাটা অনেক মজার। আর্টিস্ট হিসাবে খুব ভালো সে। আমাদের কেমিস্ট্রিটা মানুষ খুব পছন্দ করেছিল। পাঁচ-ছটা ছবি আমরা করেছিলাম। মানুষ পছন্দ করেছিল। তারপরও কথা হয়েছিল। ‘নোলক’ আমাদের লাস্ট ছবি ছিল। ইনশাল্লাহ, আবারও হতে পারে। আম নট শোর। কথা হয় মাঝেমধ্যে।
জাগো নিউজ: কাজ করেছেন মুক্তি পায়নি এ রকম কোন কোন ছবি আছে, মনে আছে আপনার?
ইয়ামিন হক ববি: মুক্তির অপেক্ষায় ‘বউ’, ‘বেইমান’ আরেকটা ‘শিরোনাম’। সামনে আরও কয়েকটা সিনেমায় কাজের কথা চলছে।
