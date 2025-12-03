অমিতাভকে নিয়ে জয়ার বিস্ফোরক বক্তব্য

অমিতাভকে নিয়ে জয়ার বিস্ফোরক বক্তব্য
বিতর্ক যেন জয়া বচ্চনের নিত্যসঙ্গী। স্পষ্টভাষী এই অভিনেত্রী-রাজনীতিক অনেকবার নিজের মন্তব্যে আলোচনার ঝড় তুলেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে, সম্পর্ক ও অমিতাভ বচ্চনকে ঘিরে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে ফের চর্চার কেন্দ্রে ‘গুড্ডি’-খ্যাত নায়িকা।
জয়া বচ্চনের দাবি, বিয়ের ধারণা আজ পুরোনো হয়ে গেছে। বিশেষ করে নিজের নাতনি নভ্যা নাভেলিকে তিনি বিয়ে না করারই পরামর্শ দেন। তার ভাষায়, ‘জীবনকে উপভোগ করা উচিত। সম্পর্ক, শারীরিক আকর্ষণ- এগুলোর গুরুত্ব আছে, কিন্তু বিয়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকটাই কমে গেছে।’
অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তার ভাবনা কি একই? প্রশ্ন শুনে জয়ার সোজা উত্তর- ‘আমি তাকে (অমিতাভ বচ্চন) জিজ্ঞেস করিনি। উনি হয়তো বলবেন, আমিই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু আমি সেটা শুনতে চাই না!’ এই মন্তব্য সামনে আসতেই চর্চা শুরু হয় চারদিকেই।
তবে বিয়েকে পুরোনো ধারণা বললেও স্বীকার করেছেন- জীবনের শুরুতে তিনি প্রথম দর্শনেই অমিতাভের প্রেমে পড়েছিলেন। তাদের ভালোবাসা, বিয়ে এবং ৫২ বছরের দাম্পত্য নিয়ে এখনও ভক্তদের আগ্রহ কম নয়।
অমিতাভ-জয়ার বিয়ের পেছনের গল্পটিও যেন সিনেমার মতো নাটকীয়। ১৯৭৩ সালে ‘জঞ্জির’ ব্লকবাস্টার হওয়ার পর তাদের দলবল নিয়ে লন্ডন যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। অমিতাভের বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন জানতে চাইলে কারা যাবে, জয়া-সহ মেয়েদের নাম শুনে তিনি স্পষ্ট বলেন- ‘আগে বিয়ে করো, তারপর যাও।’ বাবার কথা রাখতেই মাত্র এক রাতের প্রস্তুতিতে বিয়ে সারেন দুজনে। পরদিনই রওনা দেন লন্ডনের উদ্দেশে।
জয়া বচ্চনের চলচ্চি অভিষেক ঘটে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ‘গুড্ডি’ দিয়ে। সেখানেই প্রথম দেখা অমিতাভ-জয়ার। ‘এক নাজার’, ‘অভিমান’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘মিলি’, ‘শোলে’, ‘সিলসিলা’ থেকে ‘কাভি খুশি কাভি গম’- পর্দায়ও একের পর এক স্মরণীয় জুটি তারা।
জয়ার সর্বশেষ অভিনয় করণ জোহরের ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’-তে। অন্যদিকে অমিতাভকে সম্প্রতি দেখা গেছে ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-তে; পাশাপাশি তিনি উপস্থাপনা করছেন ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’।
বিয়ে নিয়ে জয়ার খোলামেলা মন্তব্যে নতুন করে তোলপাড় বলিউডে। অনেকেই সমালোচনা করছেন, কেউবা বলছেন- এটাই জয়া, নিজের মত প্রকাশে আপসহীন।
