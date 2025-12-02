  2. বিনোদন

যে কারণে ‘হঠাৎ বৃষ্টি’র রিমেক থেকে সরে দাঁড়ালেন ছটকু আহমেদ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
ছটকু আহমেদ ও হঠাৎ বৃষ্টি সিনেমায় ফেরদৌস-প্রিয়াঙ্কা

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার ছবি ‘হঠাৎ বৃষ্টি’। ১৯৯৮ সালে মুক্তির পর এটি দুই বাংলাতেই তুমুল সাড়া ফেলেছিল। ফেরদৌস আহমেদ ও টলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদীর প্রথম সিনেমা হিসেবে এটি দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে। বক্স অফিসে এটি যেমন বাজিমাত করেছে তেমনি ছবিটি জয় করেছিল সমালোচকদেরও মন।

এর গল্প, গান, অভিনয়, লোকেশন- সবকিছুই মনে দাগ কেটেছে দর্শকের। দুই যুগের বেশি সময় পেরিয়েও ছবিটি এখন দর্শকের প্রিয় তালিকায়।

এ সিনেমার রিমেক করতে চেয়েছিলেন বর্ষীয়ান পরিচালক ছটকু আহমেদ। তবে শরীরের সমস্যার কারণে উপদেষ্টা পরিচালকের দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি। পরিচালক নিজেই এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চলতি বছরের মে মাসে প্রযোজনা সংস্থা আশীর্বাদ চলচ্চিত্র ঘোষণা দেয় ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’ রিমেকের। ছবিটির উপদেষ্টা পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ছটকু আহমেদ। তবে সম্প্রতি ছটকু জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আর ছবির সঙ্গে নেই। তিনি গণমাধ্যমে বলেন, ‘সিনেমাটির সঙ্গে আমি আর নেই। উপদেষ্টা পরিচালকের পদ থেকে সরে এসেছি। আমার শারীরিক অসুস্থতাই এর কারণ। অন্য কিছু নয়।’

রিমেকের পরিচালক কামরুজ্জামান জানান, শুটিং শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে ডাবিং চলছে। এর আগে ভালোবাসা দিবসে মুক্তির কথা থাকলেও নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ছবিটি পয়লা বৈশাখে মুক্তি পাবে।

রিমেকে নতুন চরিত্রের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সাদী খান ও রাফিদাকে। সাদী খান অভিনয় করেছেন অজিত চরিত্রে এবং রাফিদা দীপা নন্দীর চরিত্রে। এছাড়া আরও অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম, ফারজানা ছবি, কায়েস আরজু ও অন্যান্যরা।

 

