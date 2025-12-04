ফটোগ্রাফারদের অপমান করায় পরিবারসহ বয়কট হচ্ছেন জয়া

ফটোগ্রাফারদের অপমান করায় পরিবারসহ বয়কট হচ্ছেন জয়া
বলিউডের গুণি অভিনেত্রী জয়া বচ্চন। প্রায়ই নানা রকম বক্তব্য দিয়ে বিতর্কের জন্ম দেনি তিনি। বিশেষ করে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বরাবরই সাপে নেউলের মতো। বহুদিন ধরেই ফটোগ্রাফারদের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করে আসছেন। অনুষ্ঠান হোক কিংবা জনসমাগম, তার সামনে ক্যামেরা উঠলেই বিরক্তি ঝরে পড়ে কথায়-অভিব্যক্তিতে।
সম্প্রতি সাংবাদিক বারখা দত্তকে দেওয়া এক আলোচনায় তিনি ফটোগ্রাফারদের নিয়ে আরও কড়া মন্তব্য করেন। বলেন, তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তারা ‘নোংরা আঁটসাঁট প্যান্ট পরে’ ছবি তোলার নামে অশিক্ষিত আচরণ করেন।
জয়ার এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ ফটোগ্রাফারদের একাংশ। তারা বলছেন, তার এই ভাষা অপমানজনক। পুরো পেশাটিকেই ছোট করেছেন তিনি। এ কারণে বচ্চন পরিবারকেই বয়কটের কথাও ভাবছেন তারা। বিশেষ করে জয়ার নাতি অগস্ত্যের নতুন ছবি ‘ইক্কিস’র প্রচারণায় না যাওয়ার হুমকিও এসেছে তাদের পক্ষ থেকে।
একজন জনপ্রিয় ফটোগ্রাফার ভারতীয় গণমাধ্যম পিঙ্কভিলাকে জানান, ‘তিনি ঢালাওভাবে সবাইকে নিয়ে অপমানসূচক কথা বলেছেন। এটা দুঃখজনক। তার মতো নন্দিত তারকার কাছে এ ধরনের আচরণ কেউ প্রত্যাশা করে না। তিনি কেন এভাবে বললেন? তার নাতনি অগস্ত্যের নতুন ছবি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। যদি আমরা প্রচারণায় না যাই তাহলে কী হবে?’
ওই ফটোগ্রাফার আরও মনে করিয়ে দেন, অমিতাভ বচ্চন প্রতি রোববার ভক্তদের উদ্দেশে বাড়ির বাইরে আসেন। সেটিও ফটোগ্রাফাররাই নিয়মিত কাভার করেন।
আরেক আলোকচিত্রী জানান, জয়া বচ্চন ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেননি। নাতিরা অন্তত তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারতেন। অন্য একজন ফটোগ্রাফার বলেন, ‘আমরা সবসময় তারকাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারকে সম্মান করি। কতবার অনুরোধে আমরা কোনো ছবি ছড়াইনি। কাউকে অপমান করার অধিকার উনার নেই। তাই আমরা নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য জয়া বচ্চন ও তার পরিবারকে কোনো রকম কাভার করব না বলে ভাবছি।’
জয়া বচ্চনের এই মন্তব্য ও ফটোগ্রাফারদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এখন বলিউডে তুমুল আলোচনা চলছে।
তবে বচ্চন পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।
