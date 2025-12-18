‘বর্ডার ২’ সিনেমায় কোন তারকা কত পারিশ্রমিক নিয়েছেন

‘বর্ডার ২’ সিনেমায় কোন তারকা কত পারিশ্রমিক নিয়েছেন
বলিউডের দেশাত্মবোধক সিনেমার তালিকায় বিশেষ জায়গা করে নেওয়া সিনেমা ‘বর্ডার’। ১৯৯৭ সালের ১৩ জুন জে পি দত্ত পরিচালিত এই সিনেমা মুক্তির পর ভারতীয় বক্স অফিসে একের পর এক নজির গড়েছিল। সে সময় প্রায় ৫৫ কোটি রুপির ব্যবসা করে ইতিহাস তৈরি করেছিল ‘বর্ডার’। এবার সেই জনপ্রিয় সিনেমার সিকুয়েল আসছে।
প্রথম সিনেমায় সানি দেওলের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন জ্যাকি শ্রফ, সুনীল শেঠি, অক্ষয় খান্না, টাবু প্রমুখ। সিকুয়েলে অন্য অভিনেতারা বদলে গেলেও সানি দেওল থাকছেন আগের মতোই। তার সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, রাশমিকা মান্দানা, দিলজিৎ দোসাঞ্জ ও আহান শেঠি।
সিনেমাটি পরিচালনা করছেন ‘কেসারী’ খ্যাত সন্দীপ সিং। ভূষণ কুমারের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনায় রয়েছেন জে পি দত্ত ও তার কন্যা নিধি দত্ত। এবার জেনে নেওয়া যাক ‘বর্ডার ২’সিনেমায় অভিনয়ের জন্য কত পারিশ্রমিক নিয়েছেন তারকারা।
সানি দেওল:‘বর্ডার’সিনেমায় মেজর কুলদীপ সিংয়ের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল সানিকে। ‘বর্ডার ২’সিনেমাতে থাকছে একই চরিত্রে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুরোনো মেজাজেই ধরা দেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, এ সিনেমার জন্য তিনিই সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পেয়েছেন। গত বছর ‘গদর ২’র জন্য তিনি নিয়েছিলেন ৫০ কোটি রুপি। ‘বর্ডার ২’-এ তার পারিশ্রমিক আরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা।
বরুণ ধাওয়ান: ক্যারিয়ারে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করলেও কাঙ্ক্ষিত সুপারহিট এখনো অধরা বরুণের। এ সিনেমায় প্রথমবার
সৈনিকের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে। বলিউডে ভিকি কৌশল থেকে হৃতিক রোশন-সৈনিক চরিত্রে সাফল্য পেয়েছেন অনেকেই। ‘বর্ডার ২’ কি বরুণের জন্য তেমন সুযোগ এনে দেবে? জানা গেছে, এ সিনেমার জন্য তিনি প্রায় ১০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন।
রাশমিকা মান্দানা: দক্ষিণী সিনেমার পাশাপাশি বলিউডেও একের পর এক সফল সিনেমা উপহার দিচ্ছেন রাশমিকা। ‘বর্ডার ২’সিনেমায় তিনিই নায়িকা। তবে তাকে সেনাবাহিনীর পোশাকে দেখা যাবে নাকি অন্য কোনও চরিত্রে-তা এখনো স্পষ্ট নয়। এ সিনেমার জন্য তার পারিশ্রমিক প্রায় ৩ কোটি রুপি।
দিলজিৎ দোসাঞ্জ:‘সর্দারজি ৩’ সিনেমায় পাক অভিনেত্রী হানিয়া আমিরকে নেওয়ার কারণে দিলজিতের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ। এমনকি তাকে হিন্দি সিনেমায় কাজ করতে না দেওয়ার দাবিও ওঠে। ঠিক সেই সময় ‘বর্ডার ২’র প্রায় ৮০ শতাংশ শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় প্রযোজক ভূষণ কুমার সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে নিষেধাজ্ঞা আপাতত তুলে নেওয়া হয়। এ সিনেমার জন্য দিলজিৎ পেয়েছেন আনুমানিক ৫ কোটি রুপি।
আহান শেঠি: প্রথম ‘বর্ডার’সিনেমায় সৈনিকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুনীল শেঠি। সিক্যুয়েলে সেই জায়গায় দেখা যাবে তার ছেলে আহান শেঠিকে। ২০২১ সালে ‘তরপ’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন আহান। দীর্ঘ বিরতির পর এ সিনেমা তার কাছে বড় সুযোগ। যদিও তার পারিশ্রমিক নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি নির্মাতারা।
নির্মাতার দাবি, যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ‘বর্ডার ২’ হতে চলেছে দেশের সবচেয়ে বড় মাপের সিনেমা। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে তৈরি হয়েছিল প্রথম ‘বর্ডার’। সূত্রের দাবি, সিকুয়েলের গল্পও রাজস্থানের সীমান্তবর্তী লঙ্গেওয়ালায় ভারত-পাকিস্তানের সম্মুখ সমরকে কেন্দ্র করেই এগোবে। আগামী ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাবে ‘বর্ডার ২’।
