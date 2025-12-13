পরিবারসহ ওমরাহ পালন করছেন চিত্রনায়িকা শিল্পী

পরিবারসহ ওমরাহ পালন করছেন চিত্রনায়িকা শিল্পী
নব্বই দশকের ব্যস্ত ও জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা আনজুমান আরা শিল্পী। সিনেমা থেকে বহু আগে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি। মন দিয়েছেন সংসারে। ২০০১ সালের শেষের দিকে মুক্তি পায় তার শেষ সিনেমা। এত বছর কেটে গেছে, তবু এখনো ‘প্রিয়জন’ সিনেমার অভিনেত্রীকে খোঁজেন দর্শকেরা। এখন স্বামী, সন্তান ও সংসার নিয়েই তার সব ব্যস্ততা।
ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন শিল্পী। একমাত্র ছেলে সানাদ ইকবাল আর একমাত্র মেয়ে অ্যাঞ্জেলিনা ইকবাল নিয়ে এখন তার গোটা ভুবন। তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরাহ পালন করতে সৌদি আরব গেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি পোস্টে লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর ঘরের পথে রওনা হলাম, আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন, আমিন।’
চলচ্চিত্রে সরব না থাকলেও এ অঙ্গনের বিভিন্ন আয়োজনে দেখা মেলে তার। গেল কয়েক বছর ধরে শিল্পী এফডিসিতে সরব। নিয়মিত তাকে দেখা যায় আর্থিক সহায়তাসহ নানাভাবে চলচ্চিত্র শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে। বিশেষ করে গেল কয়েক বছরের ঈদে তিনি দুই হাত ভরে নিম্ন আয়ের সহকর্মীদের সহায়তা করে আসছেন। পাশাপাশি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন অনেক অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়তই।
চিত্রনায়িকা শিল্পীর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা মোহাম্মদ হোসেন পরিচালিত ‘বাংলার কমান্ডো’ ১৯৯৫ সালের ১১ মে সিনেমাটি মুক্তি পায়। তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘প্রিয়জন’, ‘বাবা কেন চাকর’, ‘শেষ প্রতীক্ষা’, ‘মুক্তি চাই’, ‘লাভলেটার’, ‘বীর সন্তান’, ‘মিথ্যার মৃত্যু’, ‘দোস্ত আমার দুশমন’, ‘গৃহবধূ’, ‘কে আমার বাবা’, ‘রাজপথের রাজা’, ‘শক্তের ভক্ত’, ‘সুজনবন্ধু’ ইত্যাদি।
