ভারত থেকে নওশাবাকে ভয়েজ মেসেজ...

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদ, ছবি: সংগৃহীত

মঞ্চ থেকে পর্দা, কোথায় নেই কাজী নওশাবা আহমেদ? মানুষের জন্য করেন অভিনয়, বাদ বাকি প্রাণীদের জন্যও করে যাচ্ছেন কাজ। প্রাণ-প্রকৃতির সেবায় কাজ করার জন্য প্রশংসা ও ভালোবাসা দুইই পেয়েছেন এই অভিনেত্রী। এবার ভারতের সিনেমায় অভিনয়ের জন্য পেলেন ভয়েজ মেসেজ। কী শুনতে হলো তাকে?

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গত শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) টালিগঞ্জে মুক্তি পেয়েছে নতুন বেশ কয়েকটি সিনেমা। সেসবের অন্যতম ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’। ছবিতে আবির চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন নওশাবা। অনীক দত্ত পরিচালিত ছবিটি এরই মধ্যে সাড়া ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ছবিটি দেখছেন সেখানকার বিনোদন অঙ্গনের মানুষেরাও। তাদের কেউ কেউ নওশাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ জয়া, ফারিণের পর নতুন আরেক অভিনেত্রীর অভিষেক হলো সেখানে।

ভিসা জটিলতার কারণে সিনেমা মুক্তি উপলক্ষে প্রচারণায় যেতে পারেননি নওশাবা। এমনকি সরাসরি দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও জানা হচ্ছে না তার। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, ‘যদিও আমি সেখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে কলকাতার অলিগলিতে আমার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

নওশাবা জানালেন সিনেমার গল্পে তিনি একজন বাংলাদেশি। নিজ শেকড়ের সন্ধানে কলকাতায় গিয়ে জড়িয়ে পড়েন এক রহস্যময় ঘটনায়।

ছবিতে তার অভিনয়ের বিষয়ে কী বলছে সেখানকার দর্শক? নওশাবা জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানান রকম প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন, যার বেশিরভাগই ইতিবাচক। তার মধ্যে একটি ভয়েজ মেসেজ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে নওশাবাকে। সিনেমা দেখে ভয়েস মেসেজে নওশাবাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সেখানকার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র।

কী বলেছেন সেই মেসেজে? নওশাবা জানান, শ্রীলেখার ভাষ্য, ‘অনেক দিন পর ন্যাকামো-বর্জিত অভিনয় দেখলাম।’

শ্রীলেখার প্রশংসা পেয়ে যার-পর-নাই অনুপ্রাণিত কাজী নওশাবা। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, ‘তার মতো গুণী একজন মানুষের কাছ থেকে এমন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যে কোনো পুরস্কারের চেয়ে কম নয়। সত্যি বলতে, আমি এতটা আশা করিনি। আমি শুধু আমার কাজটা মন দিয়ে করে যেতে চাই।’

‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ সিনেমায় যুক্ত হলেন কীভাবে? নওশাবা বলেন, ‘একদিন হঠাৎ পরিচালক অনীক দত্ত টেক্সট করেন। এরপর অডিশন দিয়ে নির্বাচিত হই। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ছবির শুটিং শুরু হয়। ছবির গল্প ও চরিত্র দুটোই খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল।’

‘আমি সবসময় চেষ্টা করি নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করতে। সেটা করেছি। দর্শক বলতে পারবেন আমি কতটা পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, ভালো কাজই একদিন আমাকে সাফল্য এনে দেবে।’ বলছিলেন নওশাবা।

বর্তমানে থিয়েটারে সক্রিয় নওশাবা। গত জুলাই মাসে জুলাই-যোদ্ধাদের অংশগ্রহণে মঞ্চস্থ হয় তার দলের নাটক ‘আগুনি’। সামনে আরও কিছু নাটকের কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। সম্প্রতি নির্মাণ বিষয়ক একটি কোর্স করেছেন এই অভিনেত্রী।

