যে কারণে জেমসের কনসার্টের অনুমতি মেলেনি
মেহেরপুরে জেমসের কনসার্টের অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। সেখানকার ‘সূর্য ক্লাব’-এর উদ্বোধন উপলক্ষে কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে সেটি স্থগিত করা হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কনসার্টের জন্য প্রশাসনের অনুমতি পাওয়া যায়নি।
আগামী ৫ অক্টোবর মেহেরপুরে ছিল জেমসের এই কনসার্ট। এ উপলক্ষে টিকিট বিক্রি শুরু করেছিল ক্লাবটি। সূর্য ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে কনসার্টসংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ। মাত্র তিনদিন টিকিট বিক্রি হয়েছিল, সেও সীমিত সংখ্যক। ক্রেতাদের নাম ও ফোন নম্বর ইতিমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, টিকিটের টাকা ফেরতের বিষয়ে যথাসময়ে জানানো হবে।
সূর্য ক্লাব জানিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বরের পর থেকে কনসার্টের কোনো টিকিট বিক্রি হয়নি। কেউ যদি এখনো কনসার্টের নামে টিকিট বিক্রি করে, তা প্রতারণা বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে সূর্য ক্লাব কোনো দায় নেবে না। তাই কাউকে টিকিট না কেনার আহ্বান জানিয়েছে তারা।
জেমসের মুখপাত্র রবিন ঠাকুরও কনসার্ট স্থগিতের খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘জেমস ভাইকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে। প্রশাসন কনসার্টের অনুমতি দেয়নি।’ স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, প্রশাসন এ ধরণের আয়োজনে যথাযথ নিরপত্তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।