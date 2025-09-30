অষ্টমীতে পূজামণ্ডপে পূজা চেরি
চলচ্চিত্রে নিয়মিত কাজ করলেও উৎসবের সময়টা একেবারেই নিজের মতো করে উপভোগ করেন পূজা চেরি। শারদীয় দুর্গাপূজার অষ্টমীতে ঢাকার কয়েকটি মণ্ডপে ঘুরতে দেখা গেছে তাকে। সেখানে ভক্তদের সঙ্গে সময় কাটান তিনি। সামাজিক মাধ্যমে সেই মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী।
ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ছবির ক্যাপশনে পূজা লিখেছেন, ‘বলো দুর্গা মা কি জয়... শুভ অষ্টমী।’ ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজাকে দেখা যায় লাল-সাদা শাড়িতে, মণ্ডপের পরিবেশে মানানসই এক সাজে।
নায়িকা হওয়ার পর মণ্ডপে যাওয়া অভিজ্ঞতা কেমন? এই প্রশ্নে পূজা বলেন, ‘মণ্ডপে গিয়ে একটা অন্যরকম অনুভূতি হয়েছিল। কেউ সেলফি তুলতে এগিয়ে এসেছেন, আবার কেউ দূর থেকে শুধু তাকিয়ে ছিলেন। অনেকের চোখেমুখে একটা সংশয় ছিল, আমি আসলেই কি পূজা চেরি! তবে পুরো বিষয়টা আমার ভালো লেগেছে।’
শিশুশিল্পী হিসেবে বড়পর্দায় হাজির হয়েছিলেন পূজা চেরি। ২০১৮ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার ছবি ‘নূর জাহান’ দিয়ে নায়িকা হিসেবে অভিষেক হয় তার। তারপর সম্ভাবনাময় নায়িকা হিসেবে তাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেন অনেক নির্মাতা। তারপরই ‘পোড়া মন টু’ ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের মন কেড়ে নেন পূজা। ‘দহন’ ছবিতে অভিনয় করেও প্রশংসা কুড়ান তিনি।
তবে শাকিব খানের বিপরীতে ‘গলুই’ সিনেমায় অভিনয় করে পূজা চেরি তার ক্যারিয়ারে বিপদ ডেকে আনেন। সরকারি অনুদানে নির্মিত এ সিনেমাটি বেশ আলোচনায়ও ছিল। এ সিনেমার পর শাকিবের সঙ্গে পূজার প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লে নায়িকার ক্যারিয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। কারণ সামাজিক মাধ্যমে রসিকতাচ্ছলে অনেকে বলতে শুরু করেন, শাকিব খানের তৃতীয় স্ত্রী হতে যাচ্ছেন পূজা।
ওই গুঞ্জন সত্যি হয়নি। তবে পূজাও আর ফিরতে পারেননি ছন্দে। যে ছবিই করেছেন, সফল হয়নি। এমনকি আলোচনাও হয়নি। যারা কাজ করেছেন তাকে নিয়ে, তারা হয়েছেন আশাহত। ২০২০ সালে মুক্তি পায় পূজা অভিনীত সিনেমা ‘হৃদিতা’, ২০২৩ সালে ‘জ্বীন’, ২০২৪ সালে ‘লিপস্টিক’, ‘আগন্তুক’ ও সর্বশেষ চলতি বছরের ঈদুল আজহার মুক্তি পায় ‘টগর’। একটি সিনেমাও সুবিধা করতে পারেনি। এর মধ্যে ‘টগর’ সিনেমাটি ছিল সুপারফ্লপ। মুক্তির এক সপ্তাহ পর সিনেপ্লেক্স থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছিল ছবিটি।
এমআই/এএসএম