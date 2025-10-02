কীভাবে কাটে জেমসের জন্মদিন
ঝাকড়া চুল দুলিয়ে গিটার হাতে গান গাওয়া এক রকস্টারের নাম ফারুক মাহফুজ আনাম জেমস। ভালোবেসে অনুরাগীরা তাকে ডাকেন ‘গুরু’। সংগীতপ্রেমীদের কাছে তিনি দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের রকস্টার।
আজ ২ অক্টোবর এই কিংবদন্তি গায়কের জন্মদিন। ১৯৬৪ সালে নওগাঁয় জন্ম নেয়া জেমস এবার পা রাখলেন ৬১ বছরে। রহস্যময় এই তারকার জন্মদিন নিয়ে ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই।
জেমসের গণমাধ্যম মুখপাত্র রুবাইয়াৎ ঠাকুর রবিন জানান, বিশেষ দিনটি তিনি পরিবারের সঙ্গেই কাটান জেমস। তিনি বলেন, ‘উনি (জেমস) জন্মদিনে পরিবারের সদস্যদের সময় দেন। আত্মীয়-স্বজন, কাছের মানুষদের সঙ্গে ফ্যামিলি টাইম কাটান।’
নানাজন নানাভাবে তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। সেইসব উপভোগ করেন তিনি।
এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে নিয়ে লিখছেন তার অনুরাগীরা। সংগীতাঙ্গনসহ শোবিজের অনেক তারকাও শুভেচ্ছায় সিক্ত করছেন জেমসকে।
জেমসের সর্বশেষ প্রকাশিত গান ছিল ‘সবই ভুল’। গানটির কথা লিখেছেন তিনি নিজেই বিশু শিকদারের সঙ্গে মিলে। এর সুরও করেছেন জেমস।
এলআইএ/এএসএম