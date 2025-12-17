‘যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারো...’, তরুণ প্রজন্মকে তাবীবের সতর্কবার্তা
দেশের জনপ্রিয় র্যাপ গায়ক মাহমুদ হাসান তাবীব। ‘গাল্লিবয়’ নামে পরিচিত তিনি। প্রায়ই তাকে সরব দেখা যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ১৫ ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস নিয়ে চমৎকার একটি পোস্ট দিয়ে নেটিজেনদের নজর কাড়েন। এবার দিলেন আরও একটি শক্তিশালী বার্তা। সেখানে তিনি তরুণ প্রজন্মসহ দেশবাসীকে নেতৃত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।
তিনি তার স্ট্যাটাসে বলেন, ‘যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারো, অন্তত সেই জীর্ণ নেতৃত্বের কাছে নিজের শক্তি বিক্রি করো না। যারা কিবোর্ডে নিজের নামও ঠিকমতো লিখতে পারে না, অথচ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়।’
এই বার্তাটি মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে। স্ট্যাটাসে তাবীব একদিকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নেতৃত্বের ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অন্যদিকে যুবসমাজকে সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি তার বার্তায় স্পষ্ট করেছেন, যখন প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রতিটি সিদ্ধান্ত আমাদের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে তখন সঠিক নেতৃত্ব এবং নিজস্ব শক্তি রক্ষা করা খুবই জরুরি। অন্যের কাছে নিজের শক্তি বিক্রি করলে শুধু নিজেরই ক্ষতি হয়।
উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ‘গাল্লিবয়’ শিরোনামের গান দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনায় আসেন মাহমুদ হাসান তাবীব। বাস্তবতা, প্রতিবাদ ও জীবনের কথা তুলে ধরা তার গানগুলো তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। দেশীয় গানের পাশাপাশি তিনি বলিউডের গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন।
