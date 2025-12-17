হাসপাতাল থেকে ফেরার পর নচিকেতার ‘বিস্ফোরক’ বক্তব্য
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন জনপ্রিয় শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী। তবে সুস্থ হয়ে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিস্ফোরক ও জীবনবিমুখ বার্তা ভাগ করে নিলেন তিনি। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘মৃত্যু মস্ত ফাঁকি’ শিরোনামে একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেন নচিকেতা।
ভিডিওতে অভিমানী সুরে শিল্পী বলেন, “এবার আপনারা মৃত্যু ঘোষণা করলেই কথা দিচ্ছি, মরে যাওয়ার চেষ্টা করব।” দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জীবনমুখী গানে শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করা শিল্পীর কণ্ঠে এমন বক্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে।
নচিকেতা জানান, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন গত ১০ ডিসেম্বর রাতে এই উপলব্ধি তার মধ্যে তৈরি হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন নেটদুনিয়ার একাংশ তার মৃত্যুকামনা করেছিল। সেই বিষয়টিই গভীরভাবে আঘাত করেছে শিল্পীকে। আর সেই অভিমান থেকেই এই ভিডিওবার্তা।
ভিডিওতে নচিকেতাকে বলতে শোনা যায়, “আমাকে তো আমার যা আয়ু, তার থেকেও বহুবার সোশ্যাল মিডিয়ায় মেরে ফেলা হয়েছে। আবারও বেঁচে এলাম। হয়তো ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করবেন। এবার আপনারা মৃত্যু ঘোষণা করলেই চেষ্টা করব, অন্তত আপনাদের মান রাখতে।”
একইসঙ্গে নিন্দুকদের উদ্দেশেও কড়া বার্তা দেন নচিকেতা। তিনি বলেন, “আমি লিখি যাতে মানুষ পড়ে। ভালো লাগলে নিজের কাছে রাখবেন, আর ভালো না লাগলে ভুলে যান। কমেন্ট করার প্রয়োজন নেই। কারণ আমি কমেন্টের আশায় লিখি না।”
সম্প্রতি বুকে ব্যথা নিয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন নচিকেতা চক্রবর্তী। পরীক্ষার পর জানা যায়, তার হৃদযন্ত্রে ব্লকেজ রয়েছে। এরপর দ্রুত অস্ত্রোপচার করে হার্টে স্টেন্ট বসানো হয়। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একাংশ অমানবিক মন্তব্য ও মৃত্যুকামনায় মেতে ওঠে।
শিল্পী হলেও নচিকেতা একজন মানুষ-এমন আচরণ যে তাকে আঘাত করেছে, তা স্পষ্ট তার ভিডিওবার্তাতেই। সেই প্রেক্ষিতেই নচিকেতার কণ্ঠে শোনা যায় তীব্র ক্ষোভ আর অভিমান- “এবার মৃত্যুঘোষণা করলেই মরে যাওয়ার চেষ্টা করব।”
